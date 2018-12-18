Ali Koç: Avrupa kupalarına gitmektense şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz!

Fenerbahçe Kulübü yeni teknik direktör Ersun Yanal ile Ülker Stadı’nda imza töreni düzenledi. Toplantıda konuşan Başkan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç’un açıklamaları:

‘HATADAN DÖNEBİLEN BİRİYİM’

”Evet, ben Ersun Yanal hakkında görüşlerimi belirttim. O zaman hocamız Cocu’ydu, yolları ayırma kararı söz konusu değildi. Sabır gerektiğini düşünüyordum. 10. hafta itibarıyla hep beraber karar verdik. Ben asla ‘asla’ demeyen biriyim. Hatadan dönebilen biriyim.

‘Camiaya Sesleniş’ programında fikirlerimi ifade ettim. Sabır gösterilmesi gerektiğini söyledim. Hataysa hatadır. Hatadan dönmek de elzemdir.”

‘BU SEVDAYA SON VERİN DEMİŞTİM’

”Demişim ki, “Bugün olmayacak, yarında olmayacak.”… Hatta hocamız için medyada PR kampanyası yapılıyor, bu bizi rahatsız ediyor. Bu sevdaya son verin. Benim için en kolayı Ersun hocayı getirmek herkesi memnun etmek. İnadına getirmiyor da değiliz. Ersun hoca ile uzun vadeli proje yapabileceğimizi düşünmüyorum” demişim.

Benim yabancı hoca konusundaki ısrarımın nedeni şuydu: Spor medyamız, spora katma değer yaratmaktan ziyade yıkıcı, güzelliği değil olumsuzluğu öne çıkaran, 5-6 kişinin kurguladığı bir dünyada baskı kurabilen, sevdiğini parlatıp sevmediğini yıpratan bir dünya yarattı.”

Son dakika! Ersun Yanal imzayı attı işte ilk sözler... Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Ersun Yanal için imza töreni düzenlendi. Ülker Stadı'ndaki törende Başkan Ali Koç ve Yanal birlikte söz aldı. Yanal, ''4.yıldızı takmak için elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

‘HATA YAPTIK, ŞİMDİ YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK’

”Ben bu nedenlerle yabancı hocayı tercih ettim. Hocamızla buluştuğumuzda bunları kendisiyle istişare ettim. Hocamız kafamdaki soru işaretlerini net bir şekilde verdi, zaman zaman da kızarak verdi. Hata yaptıysak, hata yaptık. Şimdi yeni bir başlangıç yaptık. Bütün alternatiflerimizi değerlendirdik. Türkiye’nin dinamiklerini bilen Türk bir hoca olması gerektiğini, Fenerbahçe ruhunu aşılayacak biri olması gerektiğini düşününce Ersun Hoca’dan başkası çıkmıyordu. Böyle bir karar verdik.”

‘HİÇ TAHMİN ETMEDİĞİMİZ BİR DURUM İÇERİSİNDEYİZ’

”Çok arzu ederdik ki dün maçı kazanıp, bu toplantıyı çok daha pozitif duygularla yapıyor olmak. Hocamızın bugün sesi kısık. Size görüşlerini kısa olarak iletecek. Belki bir iki soru alacak. Onu bugün çok yormayacağız. Ben emrinizdeyim. Bana her şeyi sorabilirsiniz. 16. hafta itibarıyla hiç tahmin etmediğimiz, arzu etmediğimiz bir durumun içerisindeyiz.

Dünkü maçtaki gibi, belki 5-0, 6-0 kazanabileceğimiz bir maçı son dakikada berabere bitirdik. İçinde bulunduğumuz bu durumu, formsuzluk, dayanıksızlık, transferler vb futbol mantığıyla açıklamak imkansız. Hayatın olağan akışına aykırı.” ‘AĞZIYLA KUŞ TUTSA…’

”Biz büyük bir camiayız. Binlerce insan bu camiaya hizmet ediyor. 33 bin küsür kongre üyesi var. Milyonlarca taraftarı var. 9 branşta rekabet ediyoruz. Eğitim kurumlarımız var. Fenerbahçe’ye hizmet edenler ağzıyla kuş tutsa, basketbolda her sene şampiyon olsak, voleybolda ve diğer branşlarda da bunu başarsak, futbolda başarı gelmediği zaman her şey göz ardı edilebiliyor.

Sezon başında sistem değişikliği yaptık. Bazı oyuncularımız gitti, bazı yeni transferler yaptık. Kısıtlı imkanlar ve FFP çerçevesinde bazı yatırımlar yaptık. Yeni bir hocamızı getirdik. Maçlar başladı. Hem ŞL eleme hem de ligde istediğimiz sonuçları alamadık.”

‘COCU TÜRKİYE’DE KALMAK İSTEDİ’

”Cocu’ya da hizmetleri için teşekkür ederim. Yolları ayırdığımızda durumu için teşekkür ederim. Geçmiş yıllarda ayrılıklar farklı atmosferde olurdu. Ayrılık rakamları izah edilen gibi değil. Cocu’nun burada olması nedeni ailesi ile Türkiye’de kalmak istemesiydi.

Cocu Ocak ayı ortasına kadar ailesiyle Türkiye’de kalmak istedi. Ayrılık şartlarını resmi şekilde kendisine belirttik. Hiçbir zaman 3 yıllık tazminat söz konusu değildi. Tazminat 1 yıllıktı. Kendisi ciddi indirim yaptı. Bundan sonraki hayatında başarılara imza atacaktır.”

‘KOEMAN LİDERLİK ÖZELLİĞİ GÖSTERDİ’

”Yeri gelmişken, Sayın Erwin Koeman’a da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendisi liderliği ele aldıktan sonra, bilhassa ilk üç maçta, müthiş liderlik özellikleri gösterdi. Beklenmedik bir anda sorumluluk aldı. Hiçbir konuda şikayet etmedi.”

‘ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERMEDİK’

“5 yıl şampiyon olamadık, şampiyonluk sözü vermedik. Tabi bunu da tahmin etmedik, değişimin zaman alacağını biliyorduk. Bu kadar, acılı, sancılı olacağını düşünmedik. Taraftarımız takdiri hak ediyor, ümidi kaybetmiyor. Tribünler dolu, teşekkür ederim”

Mahçup ve üzgünüz ancak hayat devam ediyor bu durumdan çıkacağımızı söyleyebilirim. Hava yağmurlu, görüş mesafesi kısa ama yarın güneş açacak. Ersun hocamızla birlikte güneş açacak. Dünyanın sonu değil, bu durumdan hep birlikte çıkacağız. Fenerbahçe şu an dışarıdaki hava gibi, yağmur, ıslak zemin var, görüş mesafesi sınırlı. Güneş açması için Ersun Yanal hocamız burada”

‘TRANSFERDE GÖZÜMÜZÜ KARARTACAĞIZ’

”Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin en keyifli maçlarını izlediğim sezona imza attı. Ersun Hoca’yla pazarlık yapılmadı. Kendisinin bir hayali var 4. yıldızı takmak istiyor. ‘Yarım kalan bir işim var, hayalim 4. yıldız’ dedi Transfer bile istemedi. Transferde gerekirse gözümüzü karartacağız. Devre arasında, önümüzdeki sezon almak istediğimiz bazı oyuncuları transfer edeceğiz. Bu sezonki hedefimiz ligi en iyi yerde bitirip gelecek yılı kurgulamak.”

’18 AY KİRALAYIP SATIN ALMA HAMLELERİ YAPMAK…’

”Finansal fair play çerçevesinde transferde 11.9 milyon Euro bütçemiz var.Hocamız gelmeden önce elbette bir planlamamız vardı. Bunların bir kısmı satın alma, bir kısmı kiralama. Bizim için en uygun model, 18 ay kiralayıp satın alma opsiyonuyla hamleleri yapmak.

’60 MİLYON EURO KAR ETMEMİZ GEREKİYOR’

“Biz ağzımızla kuş tutsak, Finansal Fair Play kurallarına riayet edemeyeceğiz. Bu sene yanılmıyorsam 60 milyon euro kar etmemiz gerekiyor, tabii ki bu mümkün değil. 31 Ocak’ta UEFA ile görüşmemiz var ama anladığım kadarıyla Finansal Fair Play tüm kulüpler özelinde arzu edilen başarıyı sağlamamıştır. Umarım Türk kulüplerinin Avrupa kupaları dışında kalması gibi bir durum söz konusu olmaz.”

“Gözümüzü karartmak demek, belki de önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına gitmektense doğru hamleleri yapıp şampiyon olabilecek kadro kurabiliriz.”

‘ALDIĞIMIZ ELİT OYUNCULAR ENDİŞE VERİCİ’

”Avrupa’nın 3. en yaşlı takımıydık, bu sene azaltabildik. Asgari maaş ortalamalarını da indirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezon 14 futbolcunun sözleşmesi bitmiş oluyor. Adımlar atarken bunları göz önünde bulunduruyoruz. Tecrübeli oyuncular alacağız’ dedik. Bir de ‘Geleceğe yatırım için oyuncular alacağız’ dedik. Elit oyunculardan aldığımız performans endişe verici.”

‘TAKIM OLAMADIK, RUHU YAKALAYAMADIK’

”Comolli’den memnun olduğumuz yanlar var, memnun olmadığımız yanlar var. Sizin yazdığınız gibi değil. Sportif direktör transfer çalışmalarını yapar, futbolcuların ne yapacağına karışmaz. Memnun olmadığım kısım şu: Takım olamadık. Ruhu yakalayamadık, aşılayamadık. Ağustos ayında pek çoğunuz Sayın Comolli’yi ve yönetimi aldığı kararlardan dolayı alkışlıyordunuz. Transfer çalışmalarımız eleştiriliyor. İki hedefimiz vardı: Ortalama yaşı indirmek, asgari maaşları indirmek. Bunları başardık. Esas hayal kırıklığına uğradığımız konu, elit oyunculardan aldığımız performans.

‘AFRİKA’DA YILIN OYUNCUSU SEÇİLMİŞ’

”Dört tane elit oyuncu aldık. Biri Andre Ayew. Marsilya’da 60 gol atmış, 25 asist yapmış. Premier Lig’de 89 maça çıkmış, 21 gol atıp 12 asist yapmış. Gana Milli Takımı’nda 76 maçta 14 gol atmış. Afrika’da bir defa yılın en iyi oyuncusu seçilmiş.”

‘TANINACAK HALDE DEĞİL’

”İslam Slimani… 8-9. hafta sadece 1 gol atmış olmasına rağmen otoriteler Türkiye’deki en iyi forvet diyordu. 30 milyon pounda Leicester’a gitmiş, Leicester tarihinin en pahalı transferi olmuş. Kim tahmin edebilirdi ki Slimani’nin bugün yaşadıklarını yaşayacağını. Bazı şeyler futbol mantığıyla izah edilmiyor. Olağan akışa aykırı..

Gelelim Benzia’ya. Lyon ve Lille formalarıyla Ligue 1’de 93 maça çıkmış. Bunların 77’sinde ilk 11’de oynamış ve 11 gol atmış. Fransa’nın bir dönem 15-20 yaş grubu arasında ülkenin en gelecek vadeden oyuncusu olarak gösteriliyordu.

Benzia’yı aldığımızda medyanın nasıl olumlu yansıttığını hatırlıyorum. Ama şu an tanınacak halde değil. Reyes’ten de yaptığımız yatırımın karşılığını alamadık. Hayal kırıklığı mı dersiniz? Evet.

Burada Cocu’ya hak vermek istiyorum. İki ay takımın belkemiği olarak Josef de Souza ve Giuliano’ya göre hazırlık yaptı, son dakikada elinden aldık. Ama bu oyuncuları o bedellere satmamak olmazdı. Josef de Souza ve Giuliano’yu satmasaydık büyük bir sorumsuzluk olurdu. Yerlerini dolduramadık.”