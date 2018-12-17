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ZTK’da yarın oynanacak rövanş maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası

ZTK’da yarın oynanacak rövanş maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

17 Aralık 2018 10:22

Yarın başlayacak ve 20 Aralık Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak olan 5’inci Tur’da yarınki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yer alan açıklama şu şekilde:

18 ARALIK SALI:

13:00 1461 Trabzon – Ümraniyespor (Murat Erdoğan)

13:45 MKE Ankaragücü – Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Serkan Çınar)

15:00 Balıkesirspor Baltok – Çaykur Rizespor (Koray Gençerler)

17:00 Göztepe – Nazilli Belediyespor (Tugay Kaan Numanoğlu)

19:00 Medipol Başakşehir – Adana Demirspor (Mustafa Öğretmenoğlu)

20:30 Galatasaray – Keçiörengücü (Özgür Yankaya)

Son güncelleme 10:32 | 17 Aralık 2018
Ziraat Türkiye Kupası
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