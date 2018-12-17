UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı izle… Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri de çekilen kura ile belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’dan Zenit ile eşleşti. Galatasaray’ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürih-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio-Sevilla

Fenerbahçe-Zenit

Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica

1. TORBA

Arsenal…………… İngiltere

Leverkusen……..Almanya

Benfica…………….Portekiz

Chelsea…………… İngiltere

Dinamo Zagreb…. Hırvatistan

Dinamo Kiev………… Ukrayna

Eintracht Frankfurt….Almanya

Genk………………….Belçika

Inter…………………… İtalya

Napoli………………… İtalya

Real Betis………… İspanya

Salzburg………. Avusturya

Sevilla……………… İspanya

Valencia………….. İspanya

Villarreal…………. İspanya

Zenit………………….. Rusya

2. TORBA

BATE Borisov……. Belarus

Celtic………………..İskoçya

Club Brugge……….Belçika

FENERBAHÇE …………TÜRKİYE

GALATASARAY…………TÜRKİYE

Krasnodar………….. Rusya

Lazio…………………… İtalya

Malmö…………………. İsveç

Olympiakos………..Yunan.

Rapid Wien…………… Avusturya

Rennes……………… Fransa

Sporting Lizbon…………..Portekiz

Shakhtar Donetsk………… Ukrayna

Slavia Prag…………. Çekya

Viktoria Plzen…….. Çekya

Zürih…………………..İsviçre