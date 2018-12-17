UEFA Avrupa Ligi kura çekimini canlı izle… Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri de çekilen kura ile belli oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rusya’dan Zenit ile eşleşti. Galatasaray’ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.
Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
Club Brugge-Salzburg
Rapid Wien-Inter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Bayer Leverkusen
Zürih-Napoli
Malmö-Chelsea
Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olympiakos-Dinamo Kiev
Lazio-Sevilla
Fenerbahçe-Zenit
Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal
Galatasaray-Benfica
1. TORBA
Arsenal…………… İngiltere
Leverkusen……..Almanya
Benfica…………….Portekiz
Chelsea…………… İngiltere
Dinamo Zagreb…. Hırvatistan
Dinamo Kiev………… Ukrayna
Eintracht Frankfurt….Almanya
Genk………………….Belçika
Inter…………………… İtalya
Napoli………………… İtalya
Real Betis………… İspanya
Salzburg………. Avusturya
Sevilla……………… İspanya
Valencia………….. İspanya
Villarreal…………. İspanya
Zenit………………….. Rusya
2. TORBA
BATE Borisov……. Belarus
Celtic………………..İskoçya
Club Brugge……….Belçika
FENERBAHÇE …………TÜRKİYE
GALATASARAY…………TÜRKİYE
Krasnodar………….. Rusya
Lazio…………………… İtalya
Malmö…………………. İsveç
Olympiakos………..Yunan.
Rapid Wien…………… Avusturya
Rennes……………… Fransa
Sporting Lizbon…………..Portekiz
Shakhtar Donetsk………… Ukrayna
Slavia Prag…………. Çekya
Viktoria Plzen…….. Çekya
Zürih…………………..İsviçre