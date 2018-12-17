TFF’den Nusret cevabı

EURO 2024'e ev sahipliği için Almanya ile yarışan Türkiye, gizli oylama sonucu 12’ye karşılık 4 oyla kaybetmişti. EURO 2024 tanıtım filminde Nusret’in oynatılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a yanıt, Gençlik ve Spor Bakanı aracılığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geldi.

TFF, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın soru önergesine “Nusret Gökçe, uluslararası alanda özellikle de futbol camiasında en çok takip edilen ve sevilen Türk vatandaşlarımızdan biridir” yanıtını verdi. Yanıt hakkında değerlendirme yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Ülkemiz futbolun Nusret ile dünyaya tanıtılması amaçlanmışsa, Milli Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde B klasmanından küme düşerek artık C klasmanında mücadele edecek olmasını ve FIFA dünya sıralamasında da 39. sıraya kadar gerilemesini çok yadırgamamak gerekir. Ülkemiz eğitimde, sağlıkta, tarımda, ekonomide nasıl küme düştüyse, bu anlayışla da futbolda küme düşmeye mahkum olacaktır” şeklinde yanıt verdi.