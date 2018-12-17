Süper Lig’de zirvede 5 takım aynı puanda! İşte Süper Lig puan durumu | maç sonuçları

Süper Lig’de şampiyonluk zirve mücadelesi veren takımlar bu hafta adeta birbirleriyle mücadele etti. Başakşehir Galataray maçı 1-1 sona erdi ve her iki takımda haftayı puan kaybı ile tamamladı. Haftayı ikinci sırada başlayan Kasımpaşa ise Konyaspor'a 3-2 yenilerek önemli bir avantajı yakalama şansını tepti.

Süper Lig'de bugün ise puan durumunu yakından etkileyecek karşılaşmalar oynandı. Antalyaspor’u ağırlayan Malatyaspor rakibini 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü ve haftayı 2. tamamladı. Pazar gününün son maçı Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasına sahne oldu. Son haftaların seyir zevki en yüksek karşılaşmalarından biri olan maçta Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi 2-2 sona erdi. Son 4 maçında sahada 3 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılmayı başaran Trabzonspor 4. sıraya yükselirken, Beşiktaş 2 haftadır galibiyet alamamısna rağmen 3. sıraya yükselmeyi başardı. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE MAÇ PROGRAMI

14/12/2018

Göztepe 0 – 0 Bursaspor

15/12/2018

Sivasspor 4 – 0 MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor 1 – 1 Aytemiz Alanyaspor

Atiker Konyaspor 3 – 2 Kasımpaşa

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray

16/12/2018

Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor

Kayserispor 1-0 Akhisar Belediyespor

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

17/12/2018

Fenerbahçe 20:00 BB Erzurumspor

Zirve yarışında ise ilk iki sırada yer alan Medipol Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maziye dönük detay dikkat çekti. Turuncu-lacivertlilerin en yakın takipçisi de bugün evinde Antalyaspor’u 2-0 yenerek 28 puana ulaşarak ikinci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor oldu. Malatya temsilcinin teknik direktörü Erol Bulut, uzun yıllar İstanbul ekibinde Abdullah Avcı’nın yardımcılığını yapmıştı. Şampiyonluk yolunda eski mesai arkadaşlarının bu yarışının, ne kadar süreceği ise merak konusu.

Yeni Malatyaspor’un ardında ise 5 takım 26 puanla sıralanıyor. Bu beş takım sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor oldu.