Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe galibiyete hasret kaldı!

Sezon başından itibaren kötü sonuçların ardından alt sıralara kadar gerileyen Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı ilk maçta da galibiyet hasreti sona ermedi. 4 haftadır galibiyet alamayan Fenerbahçe Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Haftayı kayıpla kapatan Fenerbahçe’nin puan durumundaki yeri değişmedi.

Süper Lig’de üst sıralarda yer alan takımlar ise 16. haftada adeta biribirleriyle mücadele ettiler. Haftanın en dikkat çeken maçının başında gelen karşılaşmada Başakşehir Galataray maçı 1-1 sona erdi böylece zirve mücadelesi veren iki takım da haftayı puan kaybı ile tamamladı. Pazar günü oynanan Beşiktaş Trabzonspor derbi maçında da galibiyet sesi çıkmadı, karşılaşma 2-2 sona erdi.

Paun durumunda oluşan son sıralamaya göre; Başakşehir haftayı yine lider olarak kapatmayı başardı. Son 6 maçında sadece tek yenilgi alan sezonun flaş takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor ise ikincilik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig’de oluşan güncel puan durumu…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI

14/12/2018

Göztepe 0 – 0 Bursaspor

15/12/2018

Sivasspor 4 – 0 MKE Ankaragücü

Çaykur Rizespor 1 – 1 Aytemiz Alanyaspor

Atiker Konyaspor 3 – 2 Kasımpaşa

Başakşehir 1 – 1 Galatasaray

16/12/2018

Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor

Kayserispor 1-0 Akhisar Belediyespor

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

17/12/2018

Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor