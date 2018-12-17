Süper Lig puan durumu | Fenerbahçe galibiyete hasret kaldı!

Sezon başından itibaren kötü sonuçların ardından alt sıralara kadar gerileyen Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesinin ardından çıktığı ilk maçta da galibiyet hasreti sona ermedi. 4 haftadır galibiyet alamayan Fenerbahçe Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldı. Haftayı kayıpla kapatan Fenerbahçe’nin puan durumundaki yeri değişmedi.
Süper Lig’de üst sıralarda yer alan takımlar ise 16. haftada adeta biribirleriyle mücadele ettiler. Haftanın en dikkat çeken maçının başında gelen karşılaşmada Başakşehir Galataray maçı 1-1 sona erdi böylece zirve mücadelesi veren iki takım da haftayı puan kaybı ile tamamladı. Pazar günü oynanan Beşiktaş Trabzonspor derbi maçında da galibiyet sesi çıkmadı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Paun durumunda oluşan son sıralamaya göre; Başakşehir haftayı yine lider olarak kapatmayı başardı. Son 6 maçında sadece tek yenilgi alan sezonun flaş takımlarından biri olan Yeni Malatyaspor ise ikincilik koltuğuna oturdu. İşte, Süper Lig’de oluşan güncel puan durumu…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
14/12/2018
Göztepe 0 – 0 Bursaspor
15/12/2018
Sivasspor 4 – 0 MKE Ankaragücü
Çaykur Rizespor 1 – 1 Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor 3 – 2 Kasımpaşa
Başakşehir 1 – 1 Galatasaray
16/12/2018
Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 Antalyaspor
Kayserispor 1-0 Akhisar Belediyespor
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
17/12/2018
Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor