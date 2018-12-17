SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Yıldırım'dan flaş istifa açıklaması
SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi

SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

Son dakika! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Atletico Madrid-Juventus ve Liverpool-Bayern Münih eşleşmeleri kuradaki en zorlu maçlar olarak göze çarptı. Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, Galatasaray'ın grubundan lider olarak çıkan Porto ile eşleşti.

17 Aralık 2018 14:21

Son dakika… Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda erken final olarak değerlendirilebilecek Atletico Madrid-Juventus ve Liverpool-Bayern Münih eşleşmeleri dikkat çekti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma ise Galatasaray’ın da yer aldığı D Grubu’nu lider olarak tamamlayan Porto ile eşleşti.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmeler:

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund

Olympique Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Münih

Son güncelleme 19:07 | 17 Aralık 2018
şampiyonlar ligi uefa
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe