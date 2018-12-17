SON DAKİKA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

Son dakika… Avrupa’nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda erken final olarak değerlendirilebilecek Atletico Madrid-Juventus ve Liverpool-Bayern Münih eşleşmeleri dikkat çekti. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in forma giydiği Roma ise Galatasaray’ın da yer aldığı D Grubu’nu lider olarak tamamlayan Porto ile eşleşti.

İşte Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmeler:

Schalke 04-Manchester City

Atletico Madrid-Juventus

Manchester United-Paris Saint Germain

Tottenham Hotspur-Borussia Dortmund

Olympique Lyon-Barcelona

Roma-Porto

Ajax-Real Madrid

Liverpool-Bayern Münih