Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi rakibi Benfica oldu! GS Benfica maçı ne zaman?

Son dakika! Galatasaray Avrupa Ligi kura çekimi sonucunda Benfica ile eşleşti. Sezon başında Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Benfica aynı sezon içerisinde bu kez Avrupa Ligi’nde Galatasaray’a rakip oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan Galatasaray’nın rakibi belli oldu.

Temsilcilerimiz ilk maçlarını 14 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ile 21 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürih-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio – Sevilla

Fenerbahçe-Zenit

Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal

Galatasaray-Benfica

SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi`ndeki rakipleri belli oldu Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit ile eşleşti. Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica'ya rakip oldu. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY’IN RAKİBİ BENFİCA'NIN GEÇMİŞİ

Galatasaray’ın rakibi Benfica'nın geçmişi başarılarla dolu. Maçlarını 65.000 kapasiteye sahip Estádio da Luz Stadı'nda oynayan Benfica'nın 2 Şampiyonlar Ligi, 36 Portekiz Ligi, Portekiz Kupa Şampiyonluğu, 7 Carlsberg Kupası, 7 Portekiz Süper Kupası bulunuyor.

Bu sezon iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Benfica'da birçok isim takıma katıldı. Bu sezon Benfica'ya transfer olan isimler; Odysseas Vlachodimos (Panathinaikos), Germán Conti (Colon), Cristian Lema (Atletico Belgrano), Tyronne Ebueh (ADO Den Haag), Alfa Semedo (Moreirense), Chiquinho (Academica Coimbra), Facundo Ferreyra ( S.Donetsk), Nicolás Castillo (UNAM Pumas) Takımın en önemli futbolcuları konumunda ise piyasa değer şu an 22 milyon euro olarak gösterilen stopper Ruben Dias ve ismi birçok kulüple anılan Eduardo Salvio yer alıyor.

Toplam piyasa değeri 230 milyon civarı olan Benfica, geçen sezonu Porto'nun ardından 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Fenerbahçe’yi eleyen Benfica, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih, Ajax ve AEK’nın yer aldığı grupta üçüncü olarak Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı elde etti. Avrupa’nın köklü klüpleri arasında yer alan Benfica bu sezon da istikrarını devam ettirmek istiyor.