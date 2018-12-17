SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.

SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi`ndeki maç programı belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu. UEFA'nın aynı şehre aynı tarihte maç vermemesinden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'daki maçlarını farklı tarihlerde oynayacak. İlgili Haberi Oku

Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Rus ekibi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi`nde Zenit ile eşleşti! Fenerbahçe`nin rakibi Zenit hakkında merak edilenler... Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi kurasında eşleşti. Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi maçını 14 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ile 21 Şubat'ta oynanacak. İşte, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Neto'nun da formasını giydiği Zenit hakkında bilinmesi gerekenler... İlgili Haberi Oku

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

Galatasaray Avrupa Ligi`nde Benfica ile eşleşti! Galatasaray`ın rakibi Benfica`yı yakından tanıyalım Galatasaray Avrupa Ligi'nde tarihi başarılarla dolu Benfica ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından futbol severler Benfica'yı araştırmaya başladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'yı yakından tanıyalım... İlgili Haberi Oku

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe-Zenit

Galatasaray-Benfica

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürih-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio – Sevilla

Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal