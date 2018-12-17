SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri belli oldu

Son dakika! UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu.
Temsilcimiz Fenerbahçe’nin rakibi Rus ekibi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray’ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Fenerbahçe-Zenit
Galatasaray-Benfica
Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
Club Brugge-Salzburg
Rapid Wien-Inter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Bayer Leverkusen
Zürih-Napoli
Malmö-Chelsea
Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olympiakos-Dinamo Kiev
Lazio – Sevilla
Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal