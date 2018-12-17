SON DAKİKA | Fenerbahçe Volkan Ballı’yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Futbol Takımı İdari Menajerliği’ne Volkan Ballı’nın getirildiğini duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama…

Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.

Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir. Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/OJA6YSa9Xy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 17 Aralık 2018

Volkan Ballı daha önce takıma dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada: “Kimse Fenerbahçe’den gelecek bir göreve hayır demez. Kapıda bekçilik olsa bile Fenerbahçe için bu bekçiliği yaparız. Ancak umarım bana ihtiyaç kalmaz.” açıklamasını yapmıştı.

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