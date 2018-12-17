SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı
SON DAKİKA | Fenerbahçe Volkan Ballı’yı resmen açıkladı!
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe Volkan Ballı’yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe idari menajerlik görevine Volkan Ballı'nın getirildiğini açıkladı...

17 Aralık 2018 12:38

Fenerbahçe resmi internet sitesinden Futbol Takımı İdari Menajerliği’ne Volkan Ballı’nın getirildiğini duyurdu. İşte Fenerbahçe’den yapılan açıklama…

Futbol A Takımımızın İdari Menajerliği görevine Volkan Ballı getirilmiştir.

Sayın Volkan Ballı'ya Fenerbahçe ailemize hoş geldin diyor yeni görevinde başarılar diliyoruz.

Volkan Ballı daha önce takıma dönüşü ile ilgili yaptığı açıklamada: “Kimse Fenerbahçe’den gelecek bir göreve hayır demez. Kapıda bekçilik olsa bile Fenerbahçe için bu bekçiliği yaparız. Ancak umarım bana ihtiyaç kalmaz.” açıklamasını yapmıştı.

17 Aralık 2018 PFDK`dan kulüplere ihtar! Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, birçok kulübe ihtar cezası verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:13 | 17 Aralık 2018
Fenerbahçe volkan ballı
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe