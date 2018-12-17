Son dakika! Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi Zenit oldu! Fenerbahçe Zenit maçı ne zaman?

Son dakika… Fenerbahçe gerçekleştirilen Avrupa Ligi kura çekimi ile Rusya temsilcisi Zenit Petersburg ile rakip oldu. Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin üst turda karşılaşacağı rakibi merak eden taraftarlar Fenerbahçe'nin rakibini araştırıyor. İşte, Zenit hakkında merak edilenler ve Fenerbahçe Zenit maçı tarihleri…

FENERBAHÇE ZENİT MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Zenit karşısındaki ilk maç 14 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ile 21 Şubat'ta oynanacak.

SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi`ndeki rakipleri belli oldu Son dakika! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Zenit ile eşleşti. Galatasaray ise Portekiz temsilcisi Benfica'ya rakip oldu. İlgili Haberi Oku

ZENİT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit'in yaş ortalaması 28.

Zenit şu an Rusya Ligi'nde 34 puanla lider durumda.

Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.

Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor.

Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu'nda oynuyor.

Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası'nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers'ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası'nda Manchester United'ı Pobrebnyak ve Danny'nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.