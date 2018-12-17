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Son dakika! Beşiktaş’tan KAP’a Pepe açıklaması…
Beşiktaş

Son dakika! Beşiktaş’tan KAP’a Pepe açıklaması…

Son dakika! Beşiktaş, Pepe’nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

17 Aralık 2018 20:30

Beşiktaş’ın takımdan ayrılacağı haberlere konu olan Portekizli yıldız oyuncusu Pepe hakkında kulüpten bir son dakika açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Pepe’nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Açıklamada Pepe’nin 100 bin 700 Euro alacağının ödeneceği ifade edildi.

İşte o açıklama:

“Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir.” 17 Aralık 2018 Pepe`ye İngiltere Premier Lig`den teklif geldi! Beşiktaş'la yollarını ayıran Pepe için Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton devreye girdi. Pepe, sözleşmesini resmi olarak feshetmesinin ardından birçok kulüple görüşecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:32 | 17 Aralık 2018
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