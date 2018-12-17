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Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor…
Fenerbahçe

Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor…

Erzurumspor karşısında birbirinden net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 2-2 biten maçta bir çok gol pozisyonunu harcayan Cezayirli oyuncuya tepki yağdı.

17 Aralık 2018 22:02

Spor Toto Süper Lig’in 16.haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren maçta Slimani kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Ceza sahası içinde bulduğu net fırsatları cömertçe harcayan Slimani, tribünlerin tepkisine neden oldu. Müsait pozisyonlarda kaleyi bulamayan ve isabetli şut atamayan Cezayirli futbolcuya sosyal medyada da tepki yağdı. Fenerbahçe forması ile son 4 lig maçında 10 şut atana Slimani, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

Erzurumspor karşısında çok kötü bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki forvet twitter’da eleştirilerin hedefi haline geldi ve Türkiye gündemine oturdu. İşte yapılan paylaşımlar…

Son güncelleme 22:06 | 17 Aralık 2018
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