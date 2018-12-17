Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor…

Spor Toto Süper Lig’in 16.haftasında Fenerbahçe Kadıköy’de Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren maçta Slimani kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Ceza sahası içinde bulduğu net fırsatları cömertçe harcayan Slimani, tribünlerin tepkisine neden oldu. Müsait pozisyonlarda kaleyi bulamayan ve isabetli şut atamayan Cezayirli futbolcuya sosyal medyada da tepki yağdı. Fenerbahçe forması ile son 4 lig maçında 10 şut atana Slimani, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

Erzurumspor karşısında çok kötü bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki forvet twitter’da eleştirilerin hedefi haline geldi ve Türkiye gündemine oturdu. İşte yapılan paylaşımlar…

Erzurumspor defansında en etkili eleman Slimani. — Kıristiyano Ronaldo (@apaci__ronaldo) 17 Aralık 2018

Slimani’yi tez vakitte kabilesine yollayın @Fenerbahce — Zelimir HBK (@HBK_Obradovic) 17 Aralık 2018

Slimani 3 pozisyondan 1 tanesini atsa bu durumda olmazdık. Slimani ilk 11 yüzü görmesin nereye yollanıyorsa yollansın Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü forvet Bienvenu ve Guiza dahil. — 1907 Media (@1907Media) 17 Aralık 2018

Slimani kale dibinden atamaz..Herkes atar slimani atamaz abi — Tsubasa Ozora (@sc_nankatsu) 17 Aralık 2018

Slimani ve Negredo gibi isimler çok şanslı. Güiza'nın denk geldiği altın jenerasyonu göremediler. Güiza 20 gol atmasına rağmen alay konusu olmuştu. — Herr Yorgancı (@betoo38) 17 Aralık 2018

Slimani'nin golleri kaçırdıktan sonra tribüne dönüp kendini alkışlatması… sinirden gülüyorum djxkxjskxjskxjxkxj — possibly (@onuralpwashere) 17 Aralık 2018

ersun yanal ve slimani – antrenman görüntüleri pic.twitter.com/BuLQsA8Kfz — zlatan zlatanoğlu (@atavratzlatan) 17 Aralık 2018

Bu Slimani daha önce gol atmış dimi eminiz — (@asndl91) 17 Aralık 2018

Tek atışınız var. Hangisi? Larin, Slimani, Eren Derdiyok — Ata Benli (@atabenli) 13 Aralık 2018

Slimani, insanı delirtme deneyleri yapıyor yazayımda yine atsın golünü. — Berk Bekgöz (@BerkBekgoz) 17 Aralık 2018

Artık haber değeri taşımasa da Slimani, yine gol kaçırdı. — Süper Lig (@TFFSuperLig) 13 Aralık 2018