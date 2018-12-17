Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri…

Şampiyonlar Ligi’nde adını üst tura yazdırmayı başaran 16 takımın rakibi gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kuraları…

ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ

Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)

Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)

Roma (İtalya) – Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda) – Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe`nin UEFA Avrupa Ligi`ndeki maç programı belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını oynayacağı tarihler belli oldu. UEFA'nın aynı şehre aynı tarihte maç vermemesinden dolayı Galatasaray ve Fenerbahçe, İstanbul'daki maçlarını farklı tarihlerde oynayacak. İlgili Haberi Oku

TEMSİLCİLERİMİZİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Fenerbahçe-Zenit

Galatasaray-Benfica

Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb

Club Brugge-Salzburg

Rapid Wien-Inter

Slavia Prag-Genk

Krasnodar-Bayer Leverkusen

Zürih-Napoli

Malmö-Chelsea

Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt

Celtic-Valencia

Rennes-Real Betis

Olympiakos-Dinamo Kiev

Lazio – Sevilla

Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal