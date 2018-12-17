Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi! İşte, Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri…

Şampiyonlar Ligi’nde adını üst tura yazdırmayı başaran 16 takımın rakibi gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak. İşte, Şampiyonlar Ligi kuraları…
ŞAMPİYONLAR LİGİ EŞLEŞMELERİ
Schalke 04 (Almanya) – Manchester City (İngiltere)
Atletico Madrid (İspanya) – Juventus (İtalya)
Manchester United (İngiltere) – Paris Saint-Germain (Fransa)
Tottenham (İngiltere) – Borussia Dortmund (Almanya)
Olympique Lyon (Fransa) – Barcelona (İspanya)
Roma (İtalya) – Porto (Portekiz)
Ajax (Hollanda) – Real Madrid (İspanya)
Liverpool (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)
TEMSİLCİLERİMİZİN DE RAKİPLERİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit olurken diğer temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi ise Portekiz ekibi Benfica oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki eşleşmeler şu şekilde:
Fenerbahçe-Zenit
Galatasaray-Benfica
Viktoria Plzen-Dinamo Zagreb
Club Brugge-Salzburg
Rapid Wien-Inter
Slavia Prag-Genk
Krasnodar-Bayer Leverkusen
Zürih-Napoli
Malmö-Chelsea
Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt
Celtic-Valencia
Rennes-Real Betis
Olympiakos-Dinamo Kiev
Lazio – Sevilla
Sporting Lizbon-Villarreal BATE Borisov-Arsenal