Rıdvan Dilmen: Anti depresan alanların çoğu Fenerbahçeli’dir!

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe – Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını NTV’de değerlendirdi. İşte Dilmen’in yorumları…

‘ANTİ DEPRESAN İLAÇ ALANLARI SORUN’

“Psikologlara sorsunlar, %70’i Fenerbahçeli’dir hastalarının. Anti depresan ilaç alanları sorun, çoğu Fenerbahçeli’dir.”

‘TEDAVİNİN DOĞRU YAPILMASI LAZIM’

“2-1’e yakalandığınız zaman Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor. Her anlamıyla gerçek bir travma. Tabii ki hayat devam edecek, transfer politikaları ona göre belirlenecek ama teşhisin ve tedavinin doğru yapılması lazım.”

‘PSİKOLOJİSİ BOZULUYOR’

“Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği yapıldı, ilk antrenman neşeli geçti. Oyuncuların kafayı kaldırması lazım. Taraftar geldi, maça iyi başlanıldı. Bu 2-0 tehlikelidir. 2-1’de özellikle Fenerbahçe gibi takımların psikolojisi bozuluyor.”

‘GERÇEKLERLE YÜZLEŞİLMELİ’

“Her anlamıyla gerçek bir travma. Teşhis ve tedavinin doğru yapılması lazım. ‘Ersun Yanal geldi’ olmamalıydı. Gerçeklerle yüzleşilmeli. Puan durumu oyuncular üzerinde korkunç bir problem yaratmış, bunu görüyoruz.”

‘EMRE BELÖZOĞLU GELMESİN’

“Fenerbahçe’de Ersun Yanal’ın ayrılması hataydı, Ersun Yanal’ın gelişi de hata, yanlış demiyorum, hata. Ali Koç’un konuşması hata. Bu takım için çok şey vermiş Aykut Kocaman, Trabzon’da 30 dakika ana avrat küfür yedi, ciğerim yandı. Emre Belözoğlu çok sevdiğim bir futbolcu, Fenerbahçe’ye gelecek diyorlar, ne Fenerbahçe’si, gelmesin Fenerbahçe’ye”

İlk yarıdaki değerlendirmeleri…

‘FİZİK GÜCÜNDE PROBLEM YOK’

Ersun Yanal’ın üç günde takıma kondisyon yükleme mümkün değil. Ama fizik gücünde bir problem yok. Takım zaten çok yeteneksiz değil. ‘1 YILIN İZ BIRAKTIĞINI GÖREBİLİYORUZ’

Ersun Yanal’ın da hakikaten sevildiğini biliyordum ama bu kadar özlem duyulduğunu ve o 1 yılın bu kadar iz bıraktığını görebiliyoruz. Erzurumspor’u yeniyorsunuz ve 3 basamak çıkıyorsunuz. İlk 12 dakika Harun’u göremedik. 15. dakikada 1 pas gelmişti sanırım. İlk yarı net bir skor yakaladı. Beklenti de buydu zaten. 2 tane de gol buldular.

‘ŞAMPİYONLUK SÖZ KONUSU DEĞİL’

Bu taraftar, bu kadro, bu forma düşmez! Doğru bir teknik yönetimle bu takımın yerinin burası olmadığını görüyor ve söylüyorduk. Ama şampiyonluk da söz konusu değil bu noktada. Ali beyin Ersun Yanal kararı geç kalınmıştır. Fenerbahçe, 4 ila 8. sıra arasında kendine yer bulacaktır. Fenerbahçe’nin bu kadrosu da düşmez ama mutlaka takviye yapılacaktır.

‘CAMİA TEKRAR KENETLENDİ’

Ersun Yanal fizik kondisyon yükleyemezdi. Ha keza oyuncu tercihi de çok değişebilecek değildi. Küçük dokunuşlar yapabilirdi en çok. Ama en önemlisi taraftarın aklında güzel bir iz bıraktığı için camia onunla birlikte tekrar kenetlendi. İlk maçında bunun izlerini görüyoruz.