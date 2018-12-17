Rıdvan Dilmen Beşiktaş Trabzonspor maçını değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Pepe’nin Beşiktaş’tan ayrılışı hakkında konuştu. NTV’de yayınlanan ‘%100 Futbol’ programında konuşan Rıdvan Dilmen, Türkiye’deki kulüplerin ekonomik sıkıntı içinde olduklarını belirtirken “Pepe gitti birçok aday daha gidecek. Galatasaray’da Gomis gitti. Fenerbahçe’de gidenler oldu. Ankaragücü ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Bu yıl bu kural bildiğim kadarıyla 4 yıl alınmış diye biliyorum. Bundan sonraki yıllarda en azından 2020 yılından itibaren ona göre transfer yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un Beşiktaş karşısına altyapıdan yetişmiş beş futbolcuyla çıktığının altını çizen Rıdvan Dilmen “14 yerli veya 14 yabancı kuralı o zaman fonla gelen karar değiştirilmiş olmasaydı ekonomik olarak çok ciddi bir gelir gelirdi. Bir de Bursaspor’a gelirdi. Trabzonspor’da 5 tane oyuncu oynuyor 2 tane arkada bekliyor. Önümüzdeki yıllar için iyi” dedi.

Beşiktaş-Trabzonspor maçını da değerlendiren Rıdvan Dilmen, müthiş bir maç izlediklerini belirterek şunları söyledi:

“Heyecan anlamında zaman zaman kalite anlamında şahane bir 99 dakika oldu. Üzülen muhtemelen Trabzonspor olur. 2-0’dan 2-2 oldu çünkü. Beşiktaş’ta buruk bir sevinç yaşadı. Cüneyt Çakır ve arkadaşları Riva’da… Çok hızlı oynanan bir maçta hoca ufak tefek hatalar yapmış olsa da mükemmele yakın bir maç yönetti. Oyuncular kadar koştu en az… Gördüğünü çalmaya çalıştı. 80’lerde 9’a 8 bir korner durumu vardı Trabzonspor’un. Trabzonspor deplasmanda 19’a 18 ceza sahası içine girdi.

Bir deplasman takımı Vodafone Park’da 8-9 korner atıyorsa ceza sahasına 18-19 kez giriyorsa.. Beşiktaşlı oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Genel anlamda taraftarlar memnundur ama belki puan durumundan memnun değildir. Reaksiyon bir tepki oldu. 3-0’da kaybedebilirlerdi. Trabzonsporlular muhtemelen üzülüyordur. Son Malatya 5-0 mağlubiyetten sonra gelen sürece baktığımız zaman kabul edilebilir şu tablo…

Fenerbahçe yarın 17 yaptığı takdirde lig üçüncüsü ile 2 maç kalıyor aralarında… O yüzden bu sadece Fenerbahçe için değil. Bülent hoca da sıkı tutmalı işi… Okan hoca havlu atmamalı. Fenerbahçe’de eyvah dememeli. Bu lig sıkıştı.”