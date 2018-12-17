Pepe’ye İngiltere Premier Lig’den teklif geldi!

Beşiktaş’la karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshedecek olan Pepe, devre arasında yeni bir maceraya atılmanın hesaplarını yapıyor. Portekizli savunmacıyla ilgili olarak ilk teklif Porto’dan gelirken, birçok Çin kulübü de yıldız savunmacıyı kadrosuna dahil etmenin hesaplarını yapıyor. Ancak Pepe’nin, sözleşme fesih şartlarını kulüpler görüşmeye başlamasının ardından, bu futbolcuya yeni bir teklif geldi. İngiltere Premier Lig’de mücadele eden Wolverhampton, Pepe’yi devre arasında kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

MENAJERİNİN ORTAĞI OLDUĞU KULÜP

Öte yandan Pepe’nin menajeri Jorge Mendes’in ortağı olan İngiliz kulübünde bir çok Portekizli futbolcu yer alıyor. Pepe’nin Milli Takım’dan arkadaşları kaleci Rui Patricio ve orta saha oyuncusu Joao Moutinho Wolverhampton’ın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor.

Şenol Güneş: `Yıldırım Demirören ile görüştüm ama...` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçından sonra yaptığı basın toplantısında Pepe dışında bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını dile getirdi. Güneş ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü ancak milli takım dışında bir konuyla ilgili olduğunu belirtti İlgili Haberi Oku