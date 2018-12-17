MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Erzurumspor özet izle! FB’de Ersun Yanal galibiyetle başlayamadı

Süper Lig’in 16. hafta Fenerbahçe Erzurumspor maçı ile sona erdi. Hafta içinde teknik direktörülük koltuğunu Ersun Yanal’ın nasıl bir performans göstereceği merakla beklenirken Fenerbahçe’nin Erzurum karşısında 2-2 berabere kalması sarı laciverli taraftarları üzdü. Özellikle karşılaşmanın ilk yarısında zaman yüzde 83’lere varan pas oranı ve rakibin yarı sahasında baskılı oyun tarzı maçtaki taraftarları mest etti. İlk yarıda gelen gollerin ardından Ersun Yanal tezahüratı yapan taraftarlar statdan mutlu ayrıldı. Maçta gol perdesi ilk 20 dakika dolmadan açıldı. 18. dakikada sağ kanattan Isla’nın açtığı ortaya arka direkte yükselen Ayew, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk golün 9 dakika sonrasında Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. 27. dakikada Valbuena’nın sağ köşeden kullandığı kornere Skrtel çok rahat yükseliyor. Yere sektirerek vurduğu kafa vuruşu sol direğin dibinden ağlara gidiyor ve skor 2-0 oldu. İkinci hızlı başlayan Erzurumspor farkı bire indirdi. 48. dakikada konuk ekip Sunu ile sol kanattan hızlı çıktı. Golcü oyuncunun ceza sahasında boşta olan Emrah’a çevirdiği topa, genç oyuncu şık bir vuruş yaparak karşılık verdi ve skoru 2-1’e getirdi. Karşılaşma herkes tarafından artık bitti gözüyle bakılırken Erzurumspor 90+2’de Thy’nin golü ile maçta eşitliği getirdi ve maçın sonucunu belirledi.

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FENERBAHÇE ERZURUMSPOR ÖZET İZLE

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINDA TALİHSİZ OLAY

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Ülker Stadı'na akın ederken mücadele öncesinde talihsiz bir olay yaşandı.

Maraton üst tribününde bulunan Soner Ergen isimli sarı-lacivertli taraftarın giriş kapısının üstünde bulunan setten koridor boşluğuna düştüğü ve yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralı taraftarı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürdüğü kaydedildi. Talihsiz taraftarın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü twitter hesabından o taraftar için kan ihtiyacı olduğunu duyurdu.

SLİMANİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Spor Toto Süper Lig'in 16.haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 2-0 sarı lacivertlilerin üstünlüğü ile sona eren maçta Slimani kaçırdığı gollerle adeta saç baş yoldurdu. Ceza sahası içinde bulduğu net fırsatları cömertçe harcayan Slimani, tribünlerin tepkisine neden oldu. Müsait pozisyonlarda kaleyi bulamayan ve isabetli şut atamayan Cezayirli futbolcuya sosyal medyada da tepki yağdı. Fenerbahçe forması ile son 4 lig maçında 10 şut atana Slimani, bu şutların hiçbirinde isabet sağlayamadı.

ERSUN YANAL ŞİŞEYİ FIRLATTI

Fenerbahçe taraftarlarının büyük özlem duyduğu Yanal’ın ilk maçında yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmadı.Oldukça hırslı olduğu gözlenen tecrübeli hocanın enerjisi bir hayli yüksekti. Yedek kulübesinde hop oturup hop kalkan Yanal, ilk yarıda gelen 2 golle büyük sevinç yaşadı. Yedek kulübesinde maçın başından beri yerinde duramayan Ersun Yanal 90+2’de Erzurumspor’un Lennart Thy ile bulduğu beraberlik golü sonrası adeta yıkıldı.

“ERSUN YANAL KARARI GEÇ KALDI”

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını NTV'de değerlendirdi. İşte Dilmen'in yorumları…

‘FİZİK GÜCÜNDE PROBLEM YOK'

Ersun Yanal'ın üç günde takıma kondisyon yükleme mümkün değil. Ama fizik gücünde bir problem yok. Takım zaten çok yeteneksiz değil.

‘1 YILIN İZ BIRAKTIĞINI GÖREBİLİYORUZ'

Ersun Yanal'ın da hakikaten sevildiğini biliyordum ama bu kadar özlem duyulduğunu ve o 1 yılın bu kadar iz bıraktığını görebiliyoruz. Erzurumspor'u yeniyorsunuz ve 3 basamak çıkıyorsunuz. İlk 12 dakika Harun'u göremedik. 15. dakikada 1 pas gelmişti sanırım. İlk yarı net bir skor yakaladı. Beklenti de buydu zaten. 2 tane de gol buldular.

‘ŞAMPİYONLUK SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu taraftar, bu kadro, bu forma düşmez! Doğru bir teknik yönetimle bu takımın yerinin burası olmadığını görüyor ve söylüyorduk. Ama şampiyonluk da söz konusu değil bu noktada.

Ali beyin Ersun Yanal kararı geç kalınmıştır.Fenerbahçe, 4 ila 8. sıra arasında kendine yer bulacaktır. Fenerbahçe'nin bu kadrosu da düşmez ama mutlaka takviye yapılacaktır.

‘CAMİA TEKRAR KENETLENDİ'

Ersun Yanal fizik kondisyon yükleyemezdi. Ha keza oyuncu tercihi de çok değişebilecek değildi. Küçük dokunuşlar yapabilirdi en çok. Ama en önemlisi taraftarın aklında güzel bir iz bıraktığı için camia onunla birlikte tekrar kenetlendi. İlk maçında bunun izlerini görüyoruz.