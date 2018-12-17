Oğuz Çetin: ‘Slimani iyi niyetli ama aptal bir santrfor…’

Fenerbahçe’nin efsanevi eski futbolcularından Oğuz Çetin, sarı-lacivertlilerin tartışılan santrforu Islam Slimani’yi yorumladı. 2-2 sona eren Fenerbahçe-BB Erzurumspor maçında da tepki çeken Slimani hakkında Oğuz Çetin, “Islam Slimani çok iyi niyetli ama aptal bir santrfor” ifadelerini kullandı.

Oğuz Çetin şöyle konuştu:

“Islam Slimani çok iyi niyetli ama aptal bir santrfor. Yani zeki değil. Gerçekten aptal. Çünkü örnekleri var. Diagne… Maçın içinde göremezsin adamı. Takıma ne yapıyor, ne ediyor… Tamam, fizik gücünü kullanıyor adam ama pozisyon geldiğ izaman tek yaptığı şey gol atmak. Ersun Yanal: `Son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli...` İlgili Haberi Oku Slimani gibi oyuncular, bunu düşünebilmeli. Düşünemiyor. Oyunun içerisinde orta sahadan gelen toplara duvar oluyor. Veriyor, alıyor, top kazanıyor. Bunlar güzel şeyler ama senden ilk istenin bu değil ki…

Senden birinci ve öncelikli istenen gol atmak. Kaldı ki gol pozisyonuna da giriyorsun. Gol pozisyonuna girdiğinde belki bir Diagne gibi becerili değil, Gomis gibi becerili değil ama bu derecede gol pozisyonuna girip gol yapamıyorsan ‘yeteneksizsin’ ile bitiremezsin bu konuyu.

Kendimi orta sahada harap edeceğime… Oyuna katkı sağlamak hücum oyunu geliştirmek için sana da ihtiyacı var takımın ama ben ne yapayım seni eğer gol noktasında üç pozisyona girip bir tanesini gol yapamıyorsan!” Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor... Erzurumspor karşısında birbirinden net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 2-2 biten maçta bir çok gol pozisyonunu harcayan Cezayirli oyuncuya tepki yağdı. İlgili Haberi Oku