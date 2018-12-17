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NBA’de Cedi Osman’ın performansı Furkan Korkmaz’ı yıkmaya yetmedi
NBA

NBA’de Cedi Osman’ın performansı Furkan Korkmaz’ı yıkmaya yetmedi

NBA'de Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Philadelphia 76ers'a 128-105 yenildi. Furkan Korkmaz karşılaşmayı 2 sayıyla tamamladı.

17 Aralık 2018 10:45

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman’ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers’ı 128-105 mağlup etti. 76ers’ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla “triple double” yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler taşıdı. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu. Cedi Osman, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson ile beraber Cavaliers’ın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks: 110-99

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 96-102

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 95-86

Son güncelleme 10:45 | 17 Aralık 2018
Cedi Osman Furkan Korkmaz NBA
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