NBA’de Cedi Osman’ın performansı Furkan Korkmaz’ı yıkmaya yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman’ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers’ı mağlup etti. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, konuk olduğu Cleveland Cavaliers’ı 128-105 mağlup etti. 76ers’ı galibiyete, 22 sayı, 14 asist, 11 ribauntla “triple double” yapan Ben Simmons, 24 sayı, 9 ribauntla oynayan Joel Embiid ve 19 sayı kaydeden Jimmy Butler taşıdı. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 5 ribaunt, 2 asistlik katkıda bulundu. Cedi Osman, attığı 18 sayıyla Jordan Clarkson ile beraber Cavaliers’ın en skoreri oldu.

Sonuçlar

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 144-127

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers: 105-128

Indiana Pacers-New York Knicks: 110-99

Washington Wizards-Los Angeles Lakers: 128-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 113-120

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 96-102

Denver Nuggets-Toronto Raptors: 95-86