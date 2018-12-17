Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi inşaatı durdu! ‘Harç bitti, yapı paydos’

İsmail AKDUMAN / SAMSUN Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ormanları ile ünlü Kunduz Ormanları’nın hemen yanına inşaatına başlanan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmaları durdu. İnşaat sahasındaki hırsızlık olaylarını önlemek için inşaata bekçi konuldu.

CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na, Vezirköprü Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'ni akıbetini sorarak şöyle konuştu:

“Şimdi kampta durum ne? Harç bitti, yapı paydos. İnşaat durdu, müteahhit ortada yok. Bir tane bekçi, yağmalanmasın diye koskoca tesis şantiyesine göz kulak oluyor. Müteahhidin iflas ettiğine ve sözleşmesinin feshedildiğine ilişkin bilgiler var. Dahası, 2019 yatırım programına alınıp alınmayacağı da belli değil. Sayın Bakan bu konuda bilgi verir misiniz? Müteahhit nerede? İnşaat ne aşamada? Yatırım programınızda burası var mı?”

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BAKAN KASAPOĞLU: İHALEYE ÇIKILACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, CHP'li Hancıoğlu'na “2017 yılı Ocak ayında ihale edilmiş Vezirköprü’deki kamp eğitim merkezimiz, 45 milyonluk maliyeti var, yüklenici firmanın sözleşme şartlarını yerine getirememesinden dolayı Kasım 2018’de sözleşmesi fesholmuş, ilk çeyrekte tekrar ihaleye çıkıp inşallah tamamlayacağız, Samsun’a çok tesis yaptık, bunu da yarım bırakmayız” diye cevap verdi.

PROJEDE NELER VARDI?

Projede Sporcu Dinlenme Tesisi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Okçuluk Salonu, Atletizm sahası, Tenis Kortları, Basketbol Sahaları, Futbol sahası, 6 bin m2 Su sporları Göleti, Paintball alanı, Kır Kafesi, Büfeler, Açık Amfi Alanı, Gezinti Yolları, Bocce sahası, 216 bin m2 alan için Peyzaj düzenlemeleri, bisiklet park yerleri, seyir terasları, koşu yolları yer alan proje Türkiye’de ilk ve tek en büyük spor kompleksi olacaktı.