Mehmet Özdilek: Bu ortamda 2-2’yi yakalamak ileri taşıdı

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de 2-2 berabere kaldığı Erzurumspor’un Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, mücadelenin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÖZDİLEK’İN AÇIKLAMALARI:

”Düşündüklerimizle uyguladıklarımız arasında ilk devre ile ikinci devre arasında siyahla beyaz kadar fark var. İlk devre rakibe uzak oynadık, kenarları kullanamadık. Bizle alakası olmayan bir oyunla sahada durduk.”

”Devre arasına moral olarak dipte girdik. İkinci yarıda oyuncularla yaptığımız konuşma ve değişiklikler bizi oyuna dahil etti. İlk gol bizi oyun anlamında ileri taşıdı. İkinci yarıda karakterimizi ortaya koyduk.”

“İkinci yarıda değişiklikler ve konuşmalarımız, erken gelen gol bizi başka noktaya taşıdı, Fenerbahçe’yi demoralize etti. İkinci yarı bizim karakteristik özelliklerimizi ortaya koyduk. Bu ortamda 2-0’dan 2-2’yi yakalamak moral ve güven açısından bizi ileri taşıdı”

“Ligde artık kolay maç yok. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir atmosferden geri dönüş yaparak çıkmak, galibiyet kadar değerliydi. İkinci yarı daha biz gibi oynadık, bu da bizi skora taşıdı”