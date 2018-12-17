MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışını ilgilendiren dev maçta Beşiktaş, Trabzonspor’u konuk etti. UEFA Avrupa Ligi’nden beklenmedik bir şekilde elenen ve büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş üç puana uzanıp yarıştığı tek kulvar olan Süper Lig’de zirveye tutunmak isterken, yükselişteki Trabzonspor ise Beşiktaş’ı da devirerek şampiyonluk potasında oldukça iddialı bir konuma gelmenin peşindeydi.

Nefes kesen dev maçta gülen olmazken Beşiktaş 90+6’da beraberliği kurtardı. 2-2’lik skorla puanlar paylaşıldı. Baştan sona nefeslerin tutulduğu heyecan dolu maçta Trabzonspor, ilk yarının sonunda 45’te Rodallega ve ikinci yarının hemen başında 47’de Anthony Nwakaeme ile galibiyete uzandı. Beşiktaş ise 57’de Onazi’nin kendi kalesine attığı golle skoru 2-1’e getirdi. 90+6’da Mustafa Pektemek skoru eşitledi.

26’lılar!

Bu sonuçla Trabzonspor ve Beşiktaş 26 puana yükseldi. Evkur Yeni Malatyaspor ikincilik koltuğunu tek başına korudu. Öte yandan 68’de Dorukhan’la skor 2-2’ye geldi ancak VAR uyarısıyla gol iptal oldu. Beşiktaş averaj farkı ile 3. sıraya otururken Trabzonspor 4. sıraya yerleşti. Zirve yarışı büyük bir heyecana sahne olurken 26 puanlı beş takım sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor şeklinde sıralandı.

Pepe gidiyor, Babel ve Roco yine yok

Beşiktaş’ta sözleşmesi pazartesi günü feshedilecek olan Pepe ile, sakatlıkları süren Ryan Babel ve Enzo Roco, görev yapamadı.

Kucka sakat

Trabzonspor’da zorlu maç öncesi Juraj Kucka’nın sakatlığı bulunuyordu. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak’ın kadro dışı kaldığı Karadeniz ekibinde, Mustafa Akbaş’ın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Maçta Sosa 65’te sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Konuk ekip Trabzonspor’da Pereira, ev sahibi Beşiktaş’ta ise Caner Erkin sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Vida, Necip, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Abdülkadir, Hugo Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

Beşiktaş-Trabzonspor maçının `VAR` hakemi belli oldu Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Cüneyt Çakır olacak. İlgili Haberi Oku