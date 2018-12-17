Kadro kalitesi etkiledi

Beşiktaş, müsabakada biraz geç açıldı. İki takımın da oyuncu kadrolarını değerlendirdiğimiz zaman Trabzonspor, bir adım önde gözüküyordu. Altyapıdan gelen oyuncular, skoru değiştirecek, daha yetenekli ve akıcı özellikteydiler. Özellikle Abdulkadir, Yusuf, Oğulcan ve stoperdeki Hüseyin gibi. Böyle yaratıcı gençler maalesef Beşiktaş'ta yok. Misafir takım, oyunu 35 metre mesafede oynadı. Taktik ve disiplin anlayışından asla kopmadı. Mücadele arzusunu elinden bırakmayan Trabzonspor, özellikle orta sahada Onazi'nin rakibe yapmış olduğu baskının ardından kazanmış olduğu toplar sayesinde ayakta durdu. Ünal hoca, geldiği günden beri çok kısa sürede takımın ruhu mükemmel, Trabzonspor kimliğini, kültürünü ve felsefesini taşıyan enfes bir takım yarattı.

Özellikle Burak ve Onur'un ayrılması takımdaki genç sporculara daha fazla sorumluluk yüklenmesini sağladı. Bu gençler de gereken performansı ortaya koyarak ileriki yıllarda şampiyon olabilecek takımın iskeleti oldu.

Beşiktaş bu oyuncu kadrosuyla oynamış olduğu futbolla ilk defa kendi seyircisi önünde kötüydü. Özellikle Lens aksadı. Lens'in mahalle topçusu gibi hem sistemi hem taktiksel disiplini bozuşu takımı olumsuz etkiledi. Bu durum arkadaşlarını da bozdu.

Beşiktaş'ta oyuncu kadrosundaki sert değişim Şenol hocayı da zora soktu. Kadro zafiyeti ve sakatlar da eklenince Kartal zayıfladı. Şenol hoca da zaten bu sıkıntısını sık sık dile getirerek haklılığını gösteriyor.

VAR sistemi iyi ki Türk futboluna geldi. Birçok adaletsiz sonucu engellemiş oldu. TFF'yi bu sistemi getirdikleri için kutluyoruz. Hakem Halil Umut Meler çok genç yaşına rağmen enfes maçlar yönetti. Verdiği bütün kararlar adildi. Gelecekte dünya çapında hakem olacağını görmekteyiz. Temennimiz dünya futboluna Çakır'dan sonra Halil Umut Meler'i de kazandırmamız.

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