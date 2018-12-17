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Fenerbahçe Erzurumspor maçında talihsiz olay! Taraftar ameliyata alındı…
Fenerbahçe

Fenerbahçe Erzurumspor maçında talihsiz olay! Taraftar ameliyata alındı…

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ederken maç öncesinde talihsiz bir olay yaşandı. Fenerbahçe Erzurumspor maçının oynandığı Ülker Stadı'nın Maraton üst tribününde bir taraftarın giriş kapısının üstünden koridora düşerek yaralandığı öğrenildi.

Alican ÖZCAN 17 Aralık 2018 20:21

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk ediyor. Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Ülker Stadı’na akın ederken mücadele öncesinde talihsiz bir olay yaşandı.

Maraton üst tribününde bulunan Soner Ergen isimli sarı-lacivertli taraftarın giriş kapısının üstünde bulunan setten koridor boşluğuna düştüğü ve yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralı taraftarı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürdüğü kaydedildi. Talihsiz taraftarın ameliyata alındığı, başkan Ali Koç’un da hastaneye geldiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü twitter hesabından o taraftar için kan ihtiyacı olduğunu duyurdu. İşte o paylaşım…

17 Aralık 2018 CANLI | Fenerbahçe 2-0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İlk yarı sona erdi) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile tamamlanıyor. Yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Fenerbahçe kazanarak küme düşme hattından kurtulup derin bir nefes almak ve ivme yakalamak istiyor. Merakla beklenen maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlk yarı oynanıyor. Fenerbahçe'de Slimani 8 ve 10'da iki net fırsattan yararlanamadı. 18'de Ayew'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 27'de Skrtel farkı ikiye çıkardı. İlk yarı sona erdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:57 | 17 Aralık 2018
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