SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump askerlerini Suriye’den çekiyor… İlk açıklamalar geldi
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica’dan eşleşme sonrası Galatasaray taraftarına yanıt
Uefa Avrupa Ligi

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica’dan eşleşme sonrası Galatasaray taraftarına yanıt

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibi olan Benfica, eşleşme sonrası bir Galatasaray taraftarının paylaşımına yanıt verdi. Benfica, alıntıladığı Galatasaray taraftarının mesajına "Yine başlıyoruz" yazarak göndermede bulundu.

17 Aralık 2018 16:30

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kuraları çekildi. Kura çekimine ikinci torbadan katılan Galatasaray, son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. Benfica Kulübü, bir Galatasaray taraftarının eşleşme sonrası yaptığı bir paylaşıma cevap vermekten de geri kalmadı. Twitter hesabından “Welcome to HELL” (Cehenneme hoş geldin) şeklinde bir paylaşım yapan Galatasaray taraftarını alıntılayan Benfica sosyal medya hesabının yöneticisi, taraftarın mesajına “Here we go again” (Yine başlıyoruz) şeklinde bir yanıt verdi.

17 Aralık 2018 Galatasaray Avrupa Ligi`nde Benfica ile eşleşti! Galatasaray`ın rakibi Benfica`yı yakından tanıyalım Galatasaray Avrupa Ligi'nde Benfica ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından futbol severler Benfica'yı araştırmaya başladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'yı yakından tanıyalım... İlgili Haberi Oku

İşte Galatasaray taraftarı ile Benfica sosyal medya yöneticisi arasında yaşanan o diyalog:

Son güncelleme 16:36 | 17 Aralık 2018
avrupa ligi BENFİCA galatasaray uefa
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe