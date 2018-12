Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Benfica’dan eşleşme sonrası Galatasaray taraftarına yanıt

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 turu kuraları çekildi. Kura çekimine ikinci torbadan katılan Galatasaray, son 32 turunda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşti. Benfica Kulübü, bir Galatasaray taraftarının eşleşme sonrası yaptığı bir paylaşıma cevap vermekten de geri kalmadı. Twitter hesabından “Welcome to HELL” (Cehenneme hoş geldin) şeklinde bir paylaşım yapan Galatasaray taraftarını alıntılayan Benfica sosyal medya hesabının yöneticisi, taraftarın mesajına “Here we go again” (Yine başlıyoruz) şeklinde bir yanıt verdi.

