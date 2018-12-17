SON DAKİKA Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi bugün gerçekleştirilirken, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri ile oynayacağı müsabakaların tarihleri de belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde, Galatasaray’ın rakibi Portekiz’in Benfica takımı olurken, Fenerbahçe ise Rusya’nın Zenit takımı ile eşleşti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi`nde Zenit ile eşleşti! Fenerbahçe`nin rakibi Zenit hakkında merak edilenler... Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi kurasında eşleşti. Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi maçını 14 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ile 21 Şubat'ta oynanacak. İşte, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Neto'nun da formasını giydiği Zenit hakkında bilinmesi gerekenler... İlgili Haberi Oku

Galatasaray, Benfica ile ilk maçını 14 Şubat 2019 tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda, rövanş maçını 21 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda oynanacak. Fenerbahçe ise Zenit ile ilk ayak maçında 12 Şubat 2019’da Ülker Stadyumu’nda, rövanş maçında 21 Şubat 2019’da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Avrupa Ligi`nde Benfica ile eşleşti! Galatasaray`ın rakibi Benfica`yı yakından tanıyalım Galatasaray Avrupa Ligi'nde tarihi başarılarla dolu Benfica ile eşleşti. Rakibin belli olmasının ardından futbol severler Benfica'yı araştırmaya başladı. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'yı yakından tanıyalım... İlgili Haberi Oku

Galatasaray ve Fenerbahçe ilk maçlarını İstanbul’da oynayacağı için, maçların aynı güne denk gelmemesi adına sarı lacivertli takım 12 Şubat 2019 Salı günü, sarı kırmızılı takım ise 14 Şubat 2019 Perşembe günü rakiplerini ağırlayacak.