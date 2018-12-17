Galatasaray Avrupa Ligi’nde Benfica ile eşleşti! Galatasaray’ın rakibi Benfica’yı yakından tanıyalım

Yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, kura sonucu Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlar arasında yer alan Benfica ile eşleşti. Sezon başı Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşan Benfica bu kez Avrupa Ligi’nde Galatasaray’a rakip oldu. İşte, geçmişi başarılarla dolu Benfica hakkında bilinmesi gerekenler…

BENFICA’YI TANIYALIM

Galatasaray’ın rakibi Benfica'nın geçmişi başarılarla dolu. Maçlarını 65.000 kapasiteye sahip Estádio da Luz Stadı'nda oynayan Benfica'nın 2 Şampiyonlar Ligi, 36 Portekiz Ligi, Portekiz Kupa Şampiyonluğu, 7 Carlsberg Kupası, 7 Portekiz Süper Kupası bulunuyor.

Bu sezon iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Benfica'da birçok isim takıma katıldı. Bu sezon Benfica'ya transfer olan isimler; Odysseas Vlachodimos (Panathinaikos), Germán Conti (Colon), Cristian Lema (Atletico Belgrano), Tyronne Ebueh (ADO Den Haag), Alfa Semedo (Moreirense), Chiquinho (Academica Coimbra), Facundo Ferreyra (S.Donetsk), Nicolás Castillo (UNAM Pumas)

Takımın en önemli futbolcuları konumunda ise piyasa değer şu an 22 milyon euro olarak gösterilen stopper Ruben Dias ve ismi birçok kulüple anılan Eduardo Salvio yer alıyor.

Toplam piyasa değeri 230 milyon civarı olan Benfica, sezonu Porto'nun ardından 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamaya hak kazandı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda bir diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe ile eşleşen Benfica, Sarı-Lacivertli rakibini iç sahada 1-0 yenmiş, İstanbul’da ise 1-1 berabere kalarak Play-Off turuna yükselmişti. Play-Off aşamasında Yunan temsilcisi PAOK’u eleyen Portekiz ekibi, gruplara kalmıştı.

Devler Ligi E Grubu’nda Bayern Münih, AEK ve Ajax ile mücadele veren Rui Vitoria’nın öğrencileri, 2 puan, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 7 puan toplayarak Bayern ve Ajax’ın ardından grubu 3. sırada noktalamıştı.