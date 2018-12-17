Galatasaray Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! Galatasaray’ın muhtemel rakipleri…

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Galatasaray’ın yoluna devam edeceği turnuvada rakibi kim olacak merak eden taraftarlar muhtemel rakipleri araştıryor. Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı D grubunu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazanmıştı. Şampiyonlar Ligi’nden gelen takımlar arasından en çok puan toplayan 4 takım arasında yer alamadığı için seribaşı takımlar arasında yer alamayan Galatasaray kura çekiminde Şampiyonlar Ligi’nden gelen en iyi 4 takım ve Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan takımlardan biri ile eşleşecek. İşte, Galatasaray Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4'ü seri başı olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'den grubu üçüncü sırada tamamlayan 8 takım arasında en yüksek puana sahip 4 takımdan biri olamadığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

İnter, Napoli, Benfica, Valencia, Villereal, E. Frankfurt, Genk, Sevilla, D. Kiev, Chelsea, B. Leverkusen, Salzburg, Zenit, Arsenal, R. Betis D. Zagreb

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