Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Tesadüf oldu. Önemli olan…’

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, Büyükşehirt Belediye Erzurumspor’u konuk ederken karşılaşma öncesi Ersun Yanal ilk demeçlerini yayıncı kuruluşa verdi. Yanal doğum günü ile maç gününün çakışması ile ilgili olarak, “Doğum günüm tesadüf oldu. Önemli olan Fenerbahçe’nin doğum günü. Fenerbahçe için buradayız” dedi ve ekledi:

“Burada olmaktan mutluyum. Fenerbahçe’de bu öyküyü hep beraber yazacağımız için mutluyum. Herkes bizi izlesin desteklesin. Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan ve destekleyen Fenerbahçe taraftarına teşekkür ediyorum. Fnerbahçe’yi olması gerektiği mücadeleye ortak edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” Fenerbahçe`de Yanal ve Ayew`e doğum günü kutlaması! Pastanın üzerindeki detay... Fenerbahçe'de kritik Erzurumspor maçı öncesi Teknik Direktör Ersun Yanal ve Ayew'e doğum günü kutlaması yapıldı. Yanal için kesilen pastanın üzerindeki detay dikkat çekti. İlgili Haberi Oku Yanal sözlerine taraftara mesajlar göndererek devam etti: “Fenerbahçe tarihine baktığımızda taraftarın ortaya koyduğu tavrı hepimiz iyi biliyoruz. Fenerbahçe taraftarı, ülkede arkasında olduğu camiayı nasıl desteklemesi gerektiğini defalarca ortaya koydu. Taraftarın istekleri ve arzuları herkes için önemli. Sorumluluğumuzu biliyoruz. Taraftarın isteklerini biliyoruz.

“Taraftar her türlü beklentiyi hak ediyor. Elbette 2-3 günde bir şeyleri değiştiremezsiniz ama oyuncuların mental olarak Fenerbahçe taraftarı ile buluşması iyi olacak. Fenerbahçe’nin yarışın içinde olmasını sağlamak hepimizin görevi ve biz de bunu sağlamak için her türlü fedakarlığa hazırız.” CANLI | Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı (İşte 11`ler) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile tamamlanıyor. Yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Fenerbahçe kazanarak küme düşme hattından kurtulup derin bir nefes almak ve ivme yakalamak istiyor. Merakla beklenen maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku