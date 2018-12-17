MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kadıköy’de bir araya geldi. Fenerbahçe yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile yepyeni bir başlangıç yapmayı hedeflediği maçta konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la Lennart Thy’in 90+2’de gelen golüyle 2-2’lik skorla berabere kaldı ve adeta şok yaşadı. İlk yarı üstün futboluyla alkış alan ve devreyi 2-0 önde kapatan Fenerbahçe ikinci yarıda skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 15’e yükselterek haftayı 17. sırada noktaladı ve küme düşme hattında kaldı. BB Erzurumspor da 15 puanla 16. sırada kaldı. Fenerbahçe üst üste dördüncü lig maçından da üç puan çıkaramadı. Mehmet Özdilek yönetimindeki BB Erzurumspor ise iki maç aradan sonra puan almayı başardı.

Kritik maçla Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de 1683 gün sonra resmi bir müsabakada sahaya çıktı. Kanarya’nın golleri, 18’de Andre Ayew ve 27’de Martin Skrtel’den geldi. Konuk ekibin sayılarını kaydeden isim 48’de Emrah Başsan ve 90+2’de Thy oldu.

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Yanal, Kadıköy’de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe’yle bir resmi maçta görev alıyor. Yanal’ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı Fenerbahçe’nin şampiyonluğa ulaştığı 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014’te oynanan Kayserispor maçı olmuştu.

FENERBAHÇE – BŞB ERZURUMSPOR

STAT: Ülker

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

BŞB ERZURUMSPOR: Sehic, Leo, Lokman, Egemen, Tolga, Scuk, Erhan, Kone, Taylan, Özer, Sunu

TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek

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