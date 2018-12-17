Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde Zenit ile eşleşti! Fenerbahçe’nin rakibi Zenit hakkında merak edilenler…

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kuraları çekildi. Kuraya ikinci torbadan katılan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Rus ekibi Zenit oldu. Rusya’nın güçlü ekipleri arasında yer alan Zenit ismi futbol severler tarafından biliniyor olsa da ülkemizde pek tanınan kulüpler arasında yer almıyor. Zenit’te bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Luis Neto da forma giyiyor. İşte Zenit hakkında bilinmesi gerekenler…

ZENİT HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Piyasa değeri 152,35 milyon euro olan Zenit’in yaş ortalaması 28.

Zenit şu an Rusya Ligi’nde 34 puanla lider durumda.

Rus ekibinin başında 42 yaşındaki Sergey Semak bulunuyor.

Kadrosunda bir çok yıldız oyuncuyu bulunduran ekipte, Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Luís Neto da yer alıyor. Zenit’in kadrosunda en dikkat çeken isim stoper Branislav Ivanovic… Uzun yıllar Chelsea forması giydikten sonra Zenit’e gelen isim takım kaptanlığını da yapıyor. Forvette ise Artem Dzyuba dikkat çekiyor. Rus yıldız, bu sezon attığı 11 golle takımının en golcü ismi konumunda…

Zenit maçlarını 69.501 kişilik Sankt-Peterburg (Krestovskiy Stadyumu) Stadyumu’nda oynuyor.

Zenit, 2005-06 sezonunda UEFA Kupası’nda çeyrek final oynadı 2007-08 UEFA Kupası finalinde Rangers’ı 2-0 yenerek UEFA Kupası şampiyonu oldu. 2007-08 sezonu UEFA Süper Kupası’nda Manchester United’ı Pobrebnyak ve Danny’nin golleriye mağlup ederek kupayı kazandı.