Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! Fenerbahçe muhtemel rakipleri…

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde yoluna devam ederken üst turda eşleceği rakip belli oluyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini merak eden taraftarlar muhtemel rakiplerini araştıryor. UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldığı D grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Grubu ikinci sırada tamamladığı için seribaşı takımlar arasında yer alamayan Fenerbahçe kura çekiminde Şampiyonlar Ligi’nden gelen en iyi 4 takım ve Avrupa Ligi’nde grubunu lider tamamlayan takımlardan biri ile eşleşecek. İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4'ü seri başı olacak. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi... Avrupa Ligi kurası ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün belli olacak. Kurada seri başı olmayan takımlar arasında yeralacak temsilcilerimizi birbirinden zor rakipler bekliyor. Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayın ile ekranlara gelecek. Peki, Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? İşte Avrupa Ligi kurası hakkında merak edilenler... İlgili Haberi Oku

Galatasaray Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! Galatasaray`ın muhtemel rakipleri… Avrupa Ligi kurası ile Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında birbirinden zorlu takımların yer aldığı kurada hangi takım ile eşleşecek merak ediliyor. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler ve Galatasaray muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku İşte muhtemel rakipler;

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis