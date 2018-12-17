Fenerbahçe Erzurumspor saat kaçta hangi kanalda? Fener ilk 11’i belli oldu

Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor’u ağırlıyor. Ligde çıktığı son 3 maçında da galibiyet alamayan Fenerbahçe, Ersun Yanal’ın teknik direktörlüğü koltuğuna oturmasının ardından çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Valbuena ve Ayew'in ardından Mehmet Topal ile Hasan Ali Kaldırım da Ersun Yanal’ın görev vermesi halinde Erzurumspor karşısında sahada görev alabilecek. Peki, Fenerbahçe Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in önemli mücadelesinde sarı-lacivertli ekip alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. 16. Hafta başlangıcında düşme potasına kadar gerileyen Fenerbahçe karşılaşmayı 3 puanla tamamlaması halinde bu hattan çıkacak. Yeni teknik direktörün kritik maçı ise 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Elif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani

Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, İbrahim, Taylan, Özer, Scuk, Emrah, Munsy

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VALBUENA İLE HASAN ALİ DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında sakatlanan, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena’nın, Erzurumspor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Bir diğer iyi haber de takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım’dan geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Spartak Trnava maçında riske edilmemişti. Yapılan son kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

ERSUN YANAL 1683 GÜN SONRA KADIKÖY’DE

Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak. Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.