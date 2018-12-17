SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Yine aynısını yaptı! İstiklal Marşı okunurken...
Evkur Yeni Malatyaspor transfere başladı
Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor transfere başladı

Süper Lig'de ilk yarının bitimine 1 hafta kala 28 puanla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor’da, devre arası transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.

17 Aralık 2018 12:27

Süper Lig'de sezon devam ederken Avrupa turuna çıkarak, Teknik Direktör Erol Bulut tarafından isimleri verilen bazı futbolcularla transfer görüşmeleri gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in, Bursaspor maçının ardından bu isimleri imza için Türkiye'ye davet edeceği öğrenildi. Teknik Direktör Erol Bulut'un defans, orta saha ve forvet mevkileri için rapor sunduğu, yönetimin de kadroya en az 4 futbolcu dahil edeceği bildirildi.

Sarı-kırmızılılarda kadroda yer açmak için de belirlenen bazı isimlerle yolların ayrılacağı ifade edildi.

Son güncelleme 12:27 | 17 Aralık 2018
Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe