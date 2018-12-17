SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Evkur Yeni Malatyaspor 3 büyükleri geride bıraktı
Yeni Malatyaspor

Evkur Yeni Malatyaspor 3 büyükleri geride bıraktı

Süper Lig’de 16. hafta itibariyle 28 puanla ikinci sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi yüksek bütçeli takımları geride bıraktı.

17 Aralık 2018 12:29

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

18 milyon Euro’luk takım değeriyle ligin en mütevazı takımları arasında bulunan Malatyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş’a 2, Fenerbahçe’ye ise 14 puan fark atmış durumda. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ligde Medipol Başakşehir’in ardında 2. sırada bulunan sarı-siyahlılar, son olarak Antalyaspor’u 2-0 mağlup edip ve puanını 28’e çıkardı.

Son güncelleme 12:29 | 17 Aralık 2018
Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
Yarın - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe