Evkur Yeni Malatyaspor 3 büyükleri geride bıraktı

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Evkur Yeni Malatyaspor, sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bıraktı.

18 milyon Euro’luk takım değeriyle ligin en mütevazı takımları arasında bulunan Malatyaspor, Galatasaray ve Beşiktaş’a 2, Fenerbahçe’ye ise 14 puan fark atmış durumda. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde ligde Medipol Başakşehir’in ardında 2. sırada bulunan sarı-siyahlılar, son olarak Antalyaspor’u 2-0 mağlup edip ve puanını 28’e çıkardı.