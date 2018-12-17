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Ersun Yanal: ‘Son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli…’
Fenerbahçe

Ersun Yanal: ‘Son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli…’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 90+2'de yediği golle 2-2 berabere kalırken maçın ardından Ersun Yanal karşılaşmayı değerlendirdi. Yanal, "Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun, kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü bir oyun... İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Ancak her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli" dedi.

17 Aralık 2018 22:53

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe 2-0 öne geçtiği maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor’la 2-2 berabere kalırken takımının başında ilk maçına çıkan Ersun Yanal da şok bir puan kaybı yaşamış oldu.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan ve oyunu değerlendiren Ersun Yanal, “Güzel bir başlangıç, iyi bir oyun, kazanma arzusu ve sonunda iki güzel gol. Yaklaşık 40 dakika olağanüstü bir oyun… İlk yarının sonlarına doğru tempo düştü. Yaratıcı oyuncularımızın performansı düştü. Ancak her şeye rağmen son dakikada o golü Fenerbahçe yememeli” dedi.

Yanal sözlerine böyle devam etti: “Fenerbahçe’nin hedefleri çok büyüktür. Hep berabere çalışarak sonucu değiştirecek bir sürecin içerisine girdik. Yaşanan ve yaşatılan coşku çok güzeldi. Hazırlık dönemini iyi geçirmeliyiz. Fenerbahçe kadrosunu güçlendirecek güce sahiptir. Önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır. Tempolu ve hücum oyunu oynayacağız. Devre arasında bunun için çalışacağız ve o şekilde döneceğiz.” 17 Aralık 2018 Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor... Erzurumspor karşısında birbirinden net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 2-2 biten maçta bir çok gol pozisyonunu harcayan Cezayirli oyuncuya tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:53 | 17 Aralık 2018
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