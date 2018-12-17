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Erhan Çelenk’ten gündeme damga vuracak açıklama: ‘Zor değildi çünkü…’
BB Erzurumspor

Erhan Çelenk’ten gündeme damga vuracak açıklama: ‘Zor değildi çünkü…’

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, skoru 2-0'dan 2-2'ye getirerek Fenerbahçe deplasmanında puanı 90+2'de kurtarırken Dadaşlar'ın tecrübeli oyuncusu Erhan Çelenk, "Sonuçta sıralamada Fenerbahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa 3. golü de bulabilirdik" dedi.

17 Aralık 2018 22:34

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-0 geri düşmesine rağmen Fenerbahçe’den 90+2’de bir puanı koparmayı başarırken maçın ardından takımın tecrübeli isimlerinden Erhan Çelenk gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Erhan Çelenk, “Maça kötü başladık. İlk yarı ne olduğunu anlamadık. Devre arasında hocamız bize gerekeni söyledi. Sonuçta sıralamada Fenerbahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa 3. golü de bulabilirdik” dedi. 17 Aralık 2018 Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor... Erzurumspor karşısında birbirinden net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 2-2 biten maçta bir çok gol pozisyonunu harcayan Cezayirli oyuncuya tepki yağdı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 17 Aralık 2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Fenerbahçe spor toto süper lig
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