Erhan Çelenk’ten gündeme damga vuracak açıklama: ‘Zor değildi çünkü…’

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2-0 geri düşmesine rağmen Fenerbahçe’den 90+2’de bir puanı koparmayı başarırken maçın ardından takımın tecrübeli isimlerinden Erhan Çelenk gündeme damga vuracak açıklamalarda bulundu.

Erhan Çelenk, “Maça kötü başladık. İlk yarı ne olduğunu anlamadık. Devre arasında hocamız bize gerekeni söyledi. Sonuçta sıralamada Fenerbahçe ile aynı puandayız. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa 3. golü de bulabilirdik” dedi. Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepki yağıyor... Erzurumspor karşısında birbirinden net gol fırsatlarını değerlendiremeyen Slimani sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 2-2 biten maçta bir çok gol pozisyonunu harcayan Cezayirli oyuncuya tepki yağdı. İlgili Haberi Oku