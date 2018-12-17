Damien Comolli’den Ersun Yanal yorumu!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği rakibi Rusya temsilcisi Zenit'i, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Rakibin iyi bir sezon geçirdiğine vurgu yapan Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibiyle birlikte yoğun idmanların yapıldığını söyledi.

Teknik Direktör Ersun Yanal eşliğinde takımın yaptığı idmanlara da değinen Comolli, “Kendisi eşliğinde geçirdiğimiz iki idman takım adına gerçekten çok pozitif geçti. Kendisi ve ekibi takımın enerjisini yukarı çekmeye, takıma pozitif enerji ve özgüven vermeye çalışıyor ki özgüven konusu son haftalarda takımımızda biraz eksikti. Gerçekten çok fazla çalışıyorlar. Geçirdiğimiz idmanların yoğunluğu çok iyiydi. Oyuncular kendilerini çok iyi bir şekilde adadılar. Aynı zamanda takımın psikolojik durumunu yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bunun etkilerini bu akşamki maçta da göreceğiz diye umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: `Tesadüf oldu. Önemli olan...` İlgili Haberi Oku UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Zenit'in iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Comolli, “Bu sezon çok iyi bir sene geçiriyorlar. Geçen yıl geçirdikleri kötü sezonun ardından iyi bir geri dönüş sağladılar. Her zaman iyi futbolcuları olan özellikle çok fazla Brezilyalı futbolcusu olan bir takım. Ayrıca 21 Şubat'ta oraya gittiğimizde hava çok soğuk olacak. Bunu da mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir statta oynayacağız. Dünya Kupası için inşa edilen bir stat. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum, kaliteli bir zeminde oynayacağız. Rusya'da kışın genellikle zeminlerin durumu sıkıntılı olabilir ama biz iyi bir zeminde oynayacağız” dedi.

“Bizim için kolay olmayacak”

Karşılaşmanın oynanacağı dönemde Rus temsilcisi Zenit'in kış arasında olacağını hatırlatan Damien Comolli, “Dolayısıyla biz o maça kadar onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız. Rus ve Ukrayna takımlarının sık karşılaştığı bir sıkıntı bu. Avrupa turnuvalarında yer alırken şubat ayında henüz sezonun ikinci yarısını açmamış oluyorlar. Bütün oyuncular, hocalar bu kuranın zor olduğunu biliyorlardır. Kolay olmayacak” diye konuştu. CANLI | Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı (İşte 11`ler) Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı ile tamamlanıyor. Yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile beyaz bir sayfa açmayı hedefleyen Fenerbahçe kazanarak küme düşme hattından kurtulup derin bir nefes almak ve ivme yakalamak istiyor. Merakla beklenen maçın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku