CANLI YAYIN: Fenerbahçe Erzurumspor canlı izle! FB Erzurum maçı kaç kaç?

Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor’u ağırlıyor. Fenerbahçe Erzurum karşısında Ayew ve Skrtel’in golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarıya hızlı başlayan Erzurumspor 48. dakikafa Emrah Bassan’ın golü ile durumu 2-1’e getirdi. Fenerbahçe, 3 haftadır süren galibiyet hasretine Erzurum karşısında son vererek Ersun Yanal yönetiminde üst sıralara çıkmak istiyor. Fenerbahçe’nin bir sıra önünde 16. sırada bulanan Erzurumspor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Fenerbahçe’de sakatlığı geçen Valbuena ve Ayew ilk 11’de başlıyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için Fenerbahçe Erzurumspor canlı yayın bağlantısı aşağıda yer alıyor.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR CANLI İZLE

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in önemli mücadelesinde sarı-lacivertli ekip alt sıralardan kurtulmak için mücadele edecek. 16. Hafta başlangıcında düşme potasına kadar gerileyen Fenerbahçe karşılaşmayı 3 puanla tamamlaması halinde bu hattan çıkacak. Yeni teknik direktörün kritik maçı ise 17 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak ve karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINDA ÖNEMLİ ANLAR

İlk 10 dakika itibarıyla, topla oynama oranlarında yüzde 83’lük gibi yüksek bir rakama ulaştı. İlk 15 dakikada Erzurumspor’u abluka altına alan Fenerbahçe golü 18. dakikada buldu. Fenerbahçe baskılı oyununun karşılığını ilk 20 dakika dolmadan alıyor. Sağ kanattan Isla’nın açtığı ortaya arka direkte yükselen Ayew, şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolluyor. Fenerbahçe golden sonra atak yapmaya devam ediyor. 27. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkarıyor. Valbuena’nın sağ köşeden kullandığı kornere Skrtel çok rahat yükseliyor. Yere sektirerek vurduğu kafa vuruşu sol direğin dibinden ağlara gidiyor.

Maçta ikinci yarı da hızlı başladı. 48. dakikada Erzurumspor farkı bire indiriyor. Konuk ekip Sunu ile sol kanattan hızlı çıktı. Golcü oyuncunun ceza sahasında boşta olan Emrah’a çevirdiği topa, genç oyuncu şık bir vuruş yaparak karşılık verdi ve skoru 2-1’e getirdi.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR İLK 11

Fenerbahçe: Harun, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Eljif, Ayew, Valbuena, Slimani

BB Erzurumspor: Sehic, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, Kone, Taylan, Özer, Erhan, Sunu

Fenerbahçe Avrupa Ligi`nde Zenit ile eşleşti! Fenerbahçe`nin rakibi Zenit hakkında merak edilenler... Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi kurasında eşleşti. Fenerbahçe Zenit ile Avrupa Ligi maçını 14 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ile 21 Şubat'ta oynanacak. İşte, Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luis Neto'nun da formasını giydiği Zenit hakkında bilinmesi gerekenler... İlgili Haberi Oku

VALBUENA İLE HASAN ALİ DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında sakatlanan, sol arka üst adalesinde zorlanma tespit edilen ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Valbuena’nın, Erzurumspor maçında sahadaki yerini alacağı öğrenildi.

Bir diğer iyi haber de takımın sol beki Hasan Ali Kaldırım’dan geldi. Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde ödem tespit edilen milli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Spartak Trnava maçında riske edilmemişti. Yapılan son kontroller sonrasında durumunun iyi olduğu tespit edilen 29 yaşındaki futbolcunun, pazartesi günü sahada olacağı bilgisine ulaşıldı.

ERSUN YANAL 1683 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin başında Kadıköy’de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak. Ersun Yanal, Kadıköy’de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe’nin Kardemir Karabükspor’u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe’yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal’ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014’te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma’daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014’te Chelsea ve Beşiktaş’ın da katıldığı Kadıköy’deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: `Tesadüf oldu. Önemli olan...` İlgili Haberi Oku

ERSUN YANAL’LA KADIKÖY’DE YENİLGİ YOK

Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig’de iç sahada yenilgi yüzü görmedi.

Yanal’ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

COMOLLİ’DEN ERSUN YANAL YORUMU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği rakibi Rusya temsilcisi Zenit’i, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamayla değerlendirdi. Rakibin iyi bir sezon geçirdiğine vurgu yapan Damien Comolli, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibiyle birlikte yoğun idmanların yapıldığını söyledi.

Teknik Direktör Ersun Yanal eşliğinde takımın yaptığı idmanlara da değinen Comolli, “Kendisi eşliğinde geçirdiğimiz iki idman takım adına gerçekten çok pozitif geçti. Kendisi ve ekibi takımın enerjisini yukarı çekmeye, takıma pozitif enerji ve özgüven vermeye çalışıyor ki özgüven konusu son haftalarda takımımızda biraz eksikti. Gerçekten çok fazla çalışıyorlar. Geçirdiğimiz idmanların yoğunluğu çok iyiydi. Oyuncular kendilerini çok iyi bir şekilde adadılar. Aynı zamanda takımın psikolojik durumunu yukarı çekmeye çalışıyorlar. Bunun etkilerini bu akşamki maçta da göreceğiz diye umuyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaşacakları Zenit’in iyi futbolculardan kurulu bir takım olduğunu belirten Comolli, “Bu sezon çok iyi bir sene geçiriyorlar. Geçen yıl geçirdikleri kötü sezonun ardından iyi bir geri dönüş sağladılar. Her zaman iyi futbolcuları olan özellikle çok fazla Brezilyalı futbolcusu olan bir takım. Ayrıca 21 Şubat’ta oraya gittiğimizde hava çok soğuk olacak. Bunu da mutlaka aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Aynı zamanda yeni bir statta oynayacağız. Dünya Kupası için inşa edilen bir stat. Bu bizim için gerçekten çok iyi bir durum, kaliteli bir zeminde oynayacağız. Rusya’da kışın genellikle zeminlerin durumu sıkıntılı olabilir ama biz iyi bir zeminde oynayacağız” dedi.

“Bizim için kolay olmayacak”

Karşılaşmanın oynanacağı dönemde Rus temsilcisi Zenit’in kış arasında olacağını hatırlatan Damien Comolli, “Dolayısıyla biz o maça kadar onlara göre daha fazla maç yapmış olacağız. Rus ve Ukrayna takımlarının sık karşılaştığı bir sıkıntı bu. Avrupa turnuvalarında yer alırken şubat ayında henüz sezonun ikinci yarısını açmamış oluyorlar. Bütün oyuncular, hocalar bu kuranın zor olduğunu biliyorlardır. Kolay olmayacak” diye konuştu.

FENERBAHÇE ERZURUMSPOR MAÇINDA TALİHSİZ OLAY

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, Ülker Stadı'na akın ederken mücadele öncesinde talihsiz bir olay yaşandı.

Maraton üst tribününde bulunan Soner Ergen isimli sarı-lacivertli taraftarın giriş kapısının üstünde bulunan setten koridor boşluğuna düştüğü ve yaralandığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaralı taraftarı ilk müdahale sonrasında hastaneye götürdüğü kaydedildi. Talihsiz taraftarın durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

“FENERBAHÇE KÜME DÜŞME HATTINDA OLMAYI HAK ETMİYOR”

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen son 32 turu kura çekiminde Zenit'i temsil eden Javier Ribalta, Fenerbahçe'yle eşleşmelerini AA muhabirine değerlendirdi. Ribalta, “Türk takımlarına karşı deplasmanda oynamak çok zor. Turda her şey olabilir. İlk maça bakacağız neler olacak.” diye konuştu. Fenerbahçe taraftarından çekinmediklerini belirten Ribalta, “Ama şu gerçek ki atmosfer çok iyi. Taraftarlar da çok tutkulu. Bizim taraftarlarımız da aynı şekilde. Rövanşı da iyi olacak.” ifadelerini kullandı. Ribalta, Fenerbahçe ile Avrupa kupalarında ilk defa karşılaşacaklarını anımsatarak, “Fenerbahçe gerçekten tarihi bir kulüp. Böylesine takımlara karşı oynamak daima zevklidir.” dedi.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de düşme hattında yer almasının kendileri açısından avantaj olup olmayacağına ilişkin ise Ribalta, “Belki Avrupa Ligi'ni kendi liglerinde karşılaştıkları sorunlardan kaçmak için kullanacaklar. Muhtemelen de şubat ayında daha iyi olacaklar. Çünkü Fenerbahçe gerçekten iyi bir takım. Düşme hattında olmayı hak etmiyorlar. İki ay sonra neler olacağını kimse kestiremez.” değerlendirmesinde bulundu. Ribalta, Fenerbahçe maçı öncesi transfer girişiminde bulunabileceklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, kura çekiminde Fenerbahçe'yi temsil eden kulübün dış ilişkiler direktörü Turgut Acar da “İstanbul'daki ilk maçta sıcak Türk misafirperverliğini en iyi şekilde göstereceğiz.” ifadesini kullandı. Kura çekiminin ardından Fenerbahçeli ve Zenitli yetkililer aynı masada yemek yedi, kurayı değerlendirdi. Taraflar karşılıklı hediye takdiminde bulundu.