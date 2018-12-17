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Beşiktaş’ta Caner Erkin şoku!
Beşiktaş

Beşiktaş’ta Caner Erkin şoku!

Beşiktaş'ta dün ikinci yarıda sergilediği performansla dikkat çeken ve ilk golün asistini yapan Caner Erkin, sarı kart gördü, cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

17 Aralık 2018 08:01

Beşiktaş’ı oyuna girdiği ikinci yarıda rakip kaleye taşıyan Caner Erkin, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Abdülkadir’e yaptığı tehlikeli hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçında takımdaki yerini alamayacak.

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Son güncelleme 08:12 | 17 Aralık 2018
beşiktaş Caner Erkin
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