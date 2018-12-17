Beşiktaş’ta Caner Erkin şoku!

Beşiktaş’ı oyuna girdiği ikinci yarıda rakip kaleye taşıyan Caner Erkin, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Abdülkadir’e yaptığı tehlikeli hareketin ardından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli futbolcu Kasımpaşa maçında takımdaki yerini alamayacak.
16 Aralık 2018
Şenol Güneş`ten Josa Sosa`ya tepki! Kendisini yere bırakınca...
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra tekrar sahaya girerek kendisini yere bırakan Jose Sosa'ya tepki gösterdi
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