Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi’nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takım mücadele edecek. Avrupa Ligi kura çekiminde Türkiye’yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. İşte ayrıntılar…

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Tören TRTSPOR ve beIN SPORTS’tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamladığı için kurada seri başı takımlar arasında yer alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİMİZ

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis,

D. Zagreb