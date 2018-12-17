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Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
Uefa Avrupa Ligi

Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa Ligi'nde karşılaşacağımız rakipler bugün belli oluyor. Avrupa Ligi temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekiminin saati merak ediliyor. Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel rakipler ve kura çekimi detayları...

17 Aralık 2018 08:33

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi’nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takım mücadele edecek. Avrupa Ligi kura çekiminde Türkiye’yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. İşte ayrıntılar…

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Avrupa Ligi'ndeki son 32 turu kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Tören TRTSPOR ve beIN SPORTS’tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamladığı için kurada seri başı takımlar arasında yer alamayacak.

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İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis,

D. Zagreb

Son güncelleme 08:33 | 17 Aralık 2018
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