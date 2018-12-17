Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda? Galatasaray Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi…

UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselen 32 takımın birbiriyle eşleşeceği kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Takımlarının hangi rakiplerle eşleşeceğini merak eden futbol severler Avrupa Ligi kura çekimini canlı izlemek için canlı yayın bağlantısı arıyor. Ülkemizi temsilen Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yer aldığı turnuvada takımlarımızı üst düzey rakipler bekliyor. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamladığı için kurada seri başı takımlar arasında yer alamayacak. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı ve kura çekimi hakkında merak edilenler…

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi’nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takım mücadele edecek. Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00’te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. İki temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek. Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri... Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli olacak. UEFA Avrupa Ligi D grubunda ikinci sırada yer alarak adını üst tura yazdırmayı başaran Fenerbahçe 32 takım arasında yer aldı. Kurada seri başı olarak yer alamayan Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takımdan biri ile eşleşecek. İşte, Fenerbahçe muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

Galatasaray Avrupa Ligi rakibi belli oluyor! Galatasaray`ın muhtemel rakipleri… Avrupa Ligi kurası ile Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında birbirinden zorlu takımların yer aldığı kurada hangi takım ile eşleşecek merak ediliyor. İşte, Avrupa Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler ve Galatasaray muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4'ü seri başı olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis,

D. Zagreb*

(*Aynı gruptan çıktığı için Fenerbahçe ile eşleşemez)