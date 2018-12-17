Ali Ece: ‘Bu rezilliktir, bu futbola hakarettir’

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Yüksek tempoda geçen mücadelede genç oyuncuların başarılı performansları ise yeniden yabancı kuralı tartışmalarına neden oldu.

Yöneticilerin yanlış tutumlarına değinen gazeteci Ali Ece, “Bu ülkede Tarık Çamdal hala Galatasaray’dan para kazanıyor.Bu rezilliktir, bu futbola hakarettir. Eski kural bu rezilliğe sebep oluyordu. Yeni kural ise Sosa gibi bir oyuncunun yedek kalmasını ve Trabzonspor’da bu kaliteli futbolun oynanmasına neden oldu” dedi.

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