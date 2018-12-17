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Ali Ece: ‘Bu rezilliktir, bu futbola hakarettir’
Futbol

Ali Ece: ‘Bu rezilliktir, bu futbola hakarettir’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Ali Ece, yabancı kuralına vurgu yaptı

17 Aralık 2018 09:37

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Yüksek tempoda geçen mücadelede genç oyuncuların başarılı performansları ise yeniden yabancı kuralı tartışmalarına neden oldu.

Yöneticilerin yanlış tutumlarına değinen gazeteci Ali Ece, “Bu ülkede Tarık Çamdal hala Galatasaray’dan para kazanıyor.Bu rezilliktir, bu futbola hakarettir. Eski kural bu rezilliğe sebep oluyordu. Yeni kural ise Sosa gibi bir oyuncunun yedek kalmasını ve Trabzonspor’da bu kaliteli futbolun oynanmasına neden oldu” dedi.

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Son güncelleme 09:43 | 17 Aralık 2018
ali ece
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