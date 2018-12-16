Yok artık Liverpool! Son kurban Manchester United

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool, sahasında Manchester United’ı konuk etti. İlk yarısı 1-1 berabere biten karşılaşmayı 3-1 kazanan Liverpool, ligde üst üste yedinci galibiyetine imza attı. Liverpool böylece İngiltere Premier Lig’de namağlup tek takım olarak liderliğini sürdürmeyi başardı. Jurgen Klopp’un çalıştırdığı Liverpool, koltuğu sallanan Jose Mourinho’nun takımı Manchester United karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koydu.

Karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Manchester United kalesinde üst üste pozisyonlar bulan Liverpool, Mane’nin 24. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Liverpool taraftarının gol sevinci 9 dakika sürdü. Gelişen hızlı hücumda Manchester United, kaleci Alisson’un büyük hatası sonrası Lingard ile eşitliği sağladı. İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıda takımından bir türlü istediği performansı alamayan Jurgen Klopp, 70. dakikada Keita’yı çıkarıp oyuna Shaqiri’yi sürdü. Oyuna girdikten üç dakika sonra ceza sahası içinde topla buluşan Shaqiri, Liverpool’u yeniden öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Shaqiri, kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. İki farklı öne geçtikten sonra da ataklarına devam eden Liverpool, kalesinde çok da pozisyon vermeden maçı tamamlamayı başardı.

Güçlü rakibi Manchester United karşısında oldukça rahat bir oyun ortaya koyan ve net bir galibiyet alan Liverpool, Manchester City’nin bir puan önünde 45 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. 26 puanda kalan Manchester United ise 6. sırada kaldı.