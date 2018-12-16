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Ünal Karaman: ‘Beşiktaş hak ettiği bir puanı aldı’
Trabzonspor

Ünal Karaman: ‘Beşiktaş hak ettiği bir puanı aldı’

Spor Toto Süper Lig'de kritik maçta Beşiktaş ile konuğu Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Dev maçın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum, pes etmediler. Taraftarların desteğiyle puanı kovaladılar. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum" dedi.

16 Aralık 2018 22:21

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın merakla beklenen maçında Beşiktaş ile konuğu Trabzonspor 2-2 berabere kalırken Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman nefes kesen ve 90+6’da Mustafa Pektemek’in golüyle üç puanı kaçırdıkları maçın ardından konuştu.

Sakatlıklara dikkat çeken Karaman, “Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir’in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma” ifadelerini kullandı.

Karaman, heyecan dolu son bölüm ile ilgili olarak ise “Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor. Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum, pes etmediler. Taraftarların desteğiyle puanı kovaladılar. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum” dedi. 16 Aralık 2018 Anthony Nwakaeme: `Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse...` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:21 | 16 Aralık 2018
beşiktaş spor toto süper lig trabzonspor Ünal Karaman
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