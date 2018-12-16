Trabzonsporlu taraftarlar İstiklal’deki GS store mağazasına saldırdı

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, Taksim’de olay çıkardı.

Beşiktaş – Trabzonspor karşılaşması için Taksim’de toplanan bordo-mavili taraftarlar, meydanda bulunan GS Store’a saldırdı.

Güvenlik ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı olayda mağazada maddi hasar oluştu.

Yaşanan olaydan dolayı mağazanın kepenkleri kapatılırken çalışanlar, saldırganlara tepki gösterdi.

Yaşanan olayları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüledi.

MUSTAFA CENGİZ: “KİMSEDEN KORKUMUZ YOK”

Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, saldırıdan sorumluların cezalandırılacağını dile getirdi.

İşte Cengiz’in açıklamaları;

“Empati yapıp iki tarafı dinlemek gerek. Acaba bizim tarafımızdan tahrik oldu mu diye baktık ama en ufak tahrik olmadığını gördük. Çok anlamsız ve haksız bir tepki. Kelimeleri dikkatli kullanmak istiyorum. Karşımızda ciddi bir camia var. Husumet istemiyoruz ama hiçbir camiadan ve kimseden de korkumuz yok. Özellikle dikkat edelim son aylarda Galatasaray’a karşı bilinçli saldırı var. Taraftarımız dikkatli olsun. Türkiye’nin emniyet ve huzurunu sağlayanlar dikkatli olsun. Çalışanlara yok. Sadece çöp dökmeye çalışan arkadaşımız aralarında kalmış. Bunu yapanların cezalandırılacağından emin olabilirsiniz. Huku içinde tabii ki”

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