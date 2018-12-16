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Trabzonsporlu taraftarlar arasındaki arbedede 2 polis yaralandı
Trabzonspor

Trabzonsporlu taraftarlar arasındaki arbedede 2 polis yaralandı

Beşiktaş ve Trabzonspor arasında oynanacak maç öncesinde bordo mavili taraftarlar arasında arbede yaşandı. Tartışmayı ayırmak isteyen iki polis yaralanırken bazı taraftarlar gözaltına alındı

16 Aralık 2018 18:46

Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı için Gezi Parkı’nda toplanan Bordo-mavili taraftarlar arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı.

Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2’si yaralandı. Bazı taraftarlar ise gözaltına alındı. 16 Aralık 2018 Trabzonsporlu taraftarlar İstiklal`deki GS store mağazasına saldırdı İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Store mağazası bir grup Trabzonsporlu taraftarın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlgili Haberi Oku Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak maçı statta izlemek için Gezi Parkı’nda toplandı. İddiaya göre, Trabzonlu taraftarlar arasında bilet yüzünden arbede yaşandı.

Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2’si yaralandı. Yaralı polisler, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, taraftar grubuna müdahalede bulunarak dağıtırken, taraftarlardan gözaltına alınanlar oldu.

Son güncelleme 19:12 | 16 Aralık 2018
beşiktaş trabzonspor
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