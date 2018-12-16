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Yeni Malatyaspor

Süper Lig ekibine gece yarısı şok! Silahlı saldırı…

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un kulüp binasına dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Tesis çevresinden iki kişinin kaçtığını gören güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi Polis ekibi, yaptıkları incelemede binaya 3 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

16 Aralık 2018 10:29

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Binasına silahlı saldırı düzenlendi.

Olay gece 01.00 sıralarında meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, bir otomobil ile Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün Orduzu Pınarbaşı mevkiinde bulunan tesislerine gelen yüzleri kapalı 2 kişi araçtan inerek kulübün hizmet binasına silahla ateş açtı.

Güvenlik görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda kulüp binasının camlarına 3 kurşun isabet etti. Polis ekipleri kulüp binası içerisinde ve çevresinde delil araması yaparken, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek kulüp binasına gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlatığı olayla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son güncelleme 10:50 | 16 Aralık 2018
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