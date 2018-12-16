SONUÇ KÖTÜ OYUN İYİ

KONTROLSÜZ güç, güç değildir. Bugüne kadar 60 dakikalık G.Saray izliyorduk. Dün gece gücünü idareli kullanan sarı-kırmızılılar, coşkulu olmasa da iyi futbol izletti. Bir de Terim'in 3-5-2 inadının kırılması, lig liderine göre taktik belirlemesi önemliydi. G.Saray, Porto maçından sonra iyi toparlanmış ve hazırlanmış.

BAŞAKŞEHİRLİ futbolcular, Porto maçı sonrası sarı-kırmızılıların taktik disiplinde oynayamayacaklarını düşünmüş olabilir. Zira ilk 15 dakika oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. 15 ile 30 arasında sarı-kırmızılıların kuşatmasını yarabildi. Kaliteli oyuncularıyla sonuca gitmek istedi. Maçın son anlarında çok gol kaçırdı

G.SARAY, geriye düşmesine rağmen şampiyonluğun kaderini belirleyecek maça iyi hazırlandığını gösterdi. Belhanda'nın yokluğunda Feghouli oyun kuruyor, harika paslar atıyor, dikine futbol ile adeta döktürüyor. Eren'in penaltıdan attığı golü bir kenara bırakırsak faydalı işler yaptığını söyleyebiliriz ama yine birçok pozisyonu harcadı. Rodrigues bir var, bir yok. Onyekuru ise final vuruşları yapamıyor. Sarı-kırmızılılar, tam saha baskı, organize ataklar ile gelecek adına umut vaat etti.

MUSLERA, olmazsa olmaz oyunculardan birisi. Ancak bazen, “Yok artık” diyeceğimiz goller yiyor, bazen de olmadık topları çıkarıyor. Yenen golde Fernando'nun İrfan Can'dan yediği vücut çalımına bir bakın. Muslera topu göremiyor ve maçın ilk isabetli şutu gol oluyor!

Hakem Ümit Öztürk maçı iyi idare etti. Maç öncesi VAR hakemi olarak Barış Şimşek'in görevlendirildiğini gördük. Bir anda Terim'in F.Bahçe derbisi sonrası VAR hakemi Barış Şimşek için yaptığı açıklama aklıma geldi: “VAR'ın profesörü Barış Şimşek herhalde.” MHK'nın Kulüpler Birliği'nin desteğiyle G.Saray'ın istemediği hakemleri özellikle ataması tehlikeli bir inatlaşmaya doğru gidiyor. Penaltı kararı doğruydu!

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